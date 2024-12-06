東亞外　港隊閉門開操5將缺席　派職員場外駐守　

東亞足球錦標賽外圍賽周日（8日）在香港舉行，香港男子足球代表隊周五（6日）下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）「閉門開操」，惟僅15人出席。而同日較早時間獲補選的傑志前鋒潘沛軒，收操後接受訪問，則指對首次出戰這項賽事感興奮，又透露今課訓練有一定強度。

港隊東亞外與蒙古、中華台北同處B組，周日（8日）首戰先坐鎮旺角大球場迎戰蒙古。大軍是日於FTC展開首操，惟剛隨東方作客日本廣島，出戰「亞冠盃2」分組賽的葉鴻輝、吳宇㬢、亞歷斯祖和余在言未歸隊，理文翼鋒艾華頓亦沒有現身，只得15人參與。值得一提，與過往港隊首課練習不同，今次以閉門形式進行，球場外更罕有地有足總職員駐守，防止記者、球迷行近偷看或拍照，相當神秘。同時，今屆東亞外亦不設賽前記者會。

另外，足總在練波前宣布補選傑志前鋒潘沛軒，取代因傷退隊的米高，前者亦有參與今課操練。「潘沛」收操後表示，對於能夠出戰東亞外感開心：「其實琴日已經知道咗，都好興奮，始終第一次踢依項比賽，好多謝教練臨尾都揾我。自己季初狀態ok，希望練波喺教練面前做得更好，畀到信心佢擺我落場，幫球隊去到出年決賽周。」除此之外，「潘沛」又不忘提到首日訓練內容：「可能距離對上一次球會比賽，隔咗成幾日，今課主要谷吓體能、狀態，都有少少強度，不過理文球員周中踢完亞洲賽，所以就喺場邊休息。」