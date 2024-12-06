NBA季前賽明年首度落戶澳門　籃網太陽齊獻技

NBA中國賽將於明年首次在澳門上演，美國職業籃球協會（NBA）公布，與金沙中國有限公司宣佈達成合作，從2025年開始將NBA中國賽引入澳門，「打頭炮」的是布魯克林籃網隊和鳳凰城太陽隊，一眾球星將於明年10月10日及10月12日在威尼斯人綜藝館進行兩場季前賽。

籃網目前擁有2023年FIBA世界盃金牌得主、德國的舒洛達、2023 年美國國家男子籃球隊隊員莊臣及3屆NBA全明星澳門的施蒙斯。而鳳凰城太陽隊則擁有4屆奧運會金牌得主和兩屆NBA總冠軍杜蘭特、兩屆奧運會金牌得主和4屆NBA全明星布克以及3屆NBA全明星比爾奧，球星如雲。

NBA 副主席兼首席運營官達譚（Mark Tatum）表示，希望藉季前賽來到澳門，向球迷呈現精彩的NBA比賽。「籃網隊和太陽隊有著令人興奮的陣容組合，有已成名的巨星，也有冉冉升起的新星。我們期待透過這些比賽和各種互動活動、青少年發展計畫和社區公益項目，吸引球迷、有抱負的球員和澳門當地社區參與其中。 」

NBA 和金沙集團將舉辦球迷互動活動、NBA關懷行動社區活動和生活時尚活動，讓澳門球迷全年都能享受NBA體驗。在比賽周，雙方還將舉辦 NBA 球迷日，屆時不僅有明星表演，球迷還有機會觀看球隊、明星和網路名人參加場上活動和技巧比賽。

大會今日在澳門公布NBA季前賽消息，除了NBA副主席兼首席運營官Mark Tatum與一眾嘉賓出席外，著名NBA球星雷阿倫、馬貝利及柏加等亦有亮相。至於門票銷售資訊將於稍後公佈。