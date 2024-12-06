丹恩奴域：沙特重磅大戰秤先伊蒂哈德

今場沙職絕對是一場爭標份子的生死大戰，事關如果艾納斯輸波的話，將會落後榜首的伊蒂哈德11分，爭標希望或會宣布幻滅。

伊蒂哈德近況大勇，不但於對上8場聯賽全勝，而且近5場聯賽皆是零封對手而沒有失波，還反壓希拉爾升上聯賽榜榜首位置。

我認為，他們是一支攻守十分平衡的球隊。事實上，他們是由前法國國腳後衛白蘭斯領軍，所以我不會感到意外球隊的防守表現相當穩固。還要留意，由尼高路簡迪及法賓奴泰華利斯組成的雙防中核心，表現極具組織性，月且亦難以被攻破。

至於前線進攻方面，賓施馬狀態炙手可熱，聯賽上陣8場一共攻入9球。另外，貝雲積則於兩翼位置提供入球及助攻，所以艾納斯的進攻型閘位球員艾加南定要對他作出嚴密看管才可。

艾納斯近5場聯賽只錄得兩勝後，現時經已被伊蒂哈德及希拉爾拋離。我認為，他們需要分心應付亞冠精英盃的賽事，導致其球員出現了疲態，因而影響於聯賽的演出。

但基斯坦奴朗拿度（C朗）繼續有入球進帳，近兩場聯賽 一共攻入3球，並且近4場各項賽事，當中包括代表葡萄牙國家隊的比賽在內，更加一共取得7個入球，故此其近況也十分之好。

然而，我認為關鍵在於C朗身後的沙迪奧交尼、奧達維奧艾美臣、泰利斯卡及安祖路，他們演出的好壞至為重要。他們定要為對方後防帶來問題，製造機會兼且同時需要提供入球威脅。

由於雙方陣中擁有多位進攻好手坐鎮，我預期今仗將會有多個入球出現，但主隊近況實在是相當凌厲，所以我預計伊蒂哈德最終將可獲勝。