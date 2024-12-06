世界短池賽17港將赴會　或成何詩蓓告別之戰？

世界短池游泳錦標賽下周三（10日）假布達佩斯展開，上屆勇奪1金1銀的香港「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）將於200米自由泳力爭衞冕，成為焦點。值得一提的是，何詩蓓於巴黎奧運後坦承有退役念頭，今屆世錦賽或成為她退役前最後一個國際大賽。

世界短池游泳錦標賽將於12月10至15日假匈牙利布達佩斯舉行，香港隊派出8女7男出戰今屆賽事，包括：女子泳手何詩蓓、張心悅、李芯瑤、馬紫玲、文薈喬、吳麗華、譚凱琳、楊凱晴；男子泳手趙浩俊、何承燁、何甄陶、古逸豪、關鵬、麥世霆、王一舜。

今屆女子個人項目有多達13個冠軍缺席賽事，當中包括上月宣布退役、上屆世錦賽奪得50自及100自金牌的澳洲名將麥基恩，以及堤密絲、奧姬娜嫺、赫絲姬及史祖絲當等，不過美國強將杜格拉絲將赴會競逐，成為何詩蓓100自的最大爭金對手。至於200自則預計是何詩蓓的天下，《Swimswam》賽前分析指，何詩蓓今季游出1分51秒02的成績，遠拋離參賽對手，好大機會乘着世盃三冠「Triple crown」的威勢，蟬聯此項金牌。100自決賽分別於香港時間12月13日凌晨約12:30分，以及12月16日凌晨上演。

Siobhan上屆賽事勇奪100米自由泳銀牌（50秒87）及200米自由泳金牌（1分51秒65），近月她在短池游泳世界盃上海站、仁川站及新加坡站，取得5金2銀2銅的佳績，世錦賽能否衝擊金牌，成為焦點。

27歲的何詩蓓於兩屆奧運共收穫2銀2銅，巴黎奧運後她在不同場合中表示仍未決定來年會否繼續游泳生涯，並透露會在短池世錦賽後休息3至4個月思考去向。