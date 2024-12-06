艾殊利高爾：葛迪遜最後打吡　紅軍食拖肥

本周末的默西塞德郡打吡，將是愛華頓和利物浦最後一次在葛迪遜公園交鋒。這將是一個激動人心的時刻，我相信愛華頓的球迷會希望球隊在比賽中表現出色，同時削弱他們死敵的奪冠信心。

愛華頓剛在過去周三令人意外地主場4比0大勝狼隊，結束4連敗，皆因此前7場主場比賽中的3場都未能取得入球。對於拖肥糖的球迷來說，最近幾周可謂過得相當艱難，皆因此前已經5場不勝，但周中的大勝將增加他們在接下來的打吡戰中取得好成績的信心，哪怕對手在聯賽中名列前茅。

另一邊廂，利物浦與紐卡素再次上演一場經典精彩對決。儘管紅軍在最後時刻被喜鵲逼和，仍然以英超榜首的姿態進入今場打吡，並且在過去17場各項賽事中保持不敗。

穆罕默德沙拿梅開二度後，以13球躋身英超神射手榜首。他將熱烈期待再次以入球完成其在葛迪遜公園球場的最後一役，在近12場對拖肥的比賽，一共貢獻了8個入球。紅軍上仗對紐卡素是從去季以來首次單場聯賽失3球，但仍然是聯賽中失球數字最低的球隊，面對進攻力疲弱的愛華頓，自然希望能再次保持清白之身。

考慮到基利靴表現出色，不禁令人有趣知道當艾利臣比加傷愈後會發生甚麼事情。不過他並不是利物浦唯一因傷缺陣的球員，皆因施洛特還有阿歷斯麥亞里士打、伊巴希馬干拿迪及森美卡斯等在傷兵及停賽名單。我預計考慮到干拿巴特利的受傷以及周中對陣紐卡素時阿歷山大阿諾特的兩次助攻，後者將在這場意義重大的打吡中重新回到正選。

今場打吡氣氛將比平常更加熾熱，葛迪遜公園球場的拖肥球迷絕對希望在此場地最後一次見證愛隊擊敗死敵。然而，儘管他們上季主場以2比0擊敗紅軍，但在兩隊過去30場交鋒中僅取得了2場勝利，考慮到這樣的戰績和利物浦的火熱狀態，我對愛華頓不抱太大希望，預計利物浦會全取3分。