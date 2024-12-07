甲一新秀籃球學業全制霸　曾朗謙追夢靠堅持自律

年幼時因打波風格偏激撞爛不下十副眼鏡，如今每當落場比賽佩戴運動眼鏡已成習慣，被朋友和球迷送贈「四眼仔」、「潛水鏡」之暱稱，慢慢亦成為他個人的獨特之處……現就讀香港大學牙醫學士二年班的曾朗謙（Kyle），在今年8月獲甲一籃球隊晉裕青睞，首度踏上本地最高水平舞台，對他而言，要兼顧學業和籃球夢固然是困難重重，但Kyle始終相信精誠所至，金石為開——「只要堅持不懈，沒有什麽是不可能的！」

曾朗謙的籃球之路起點由小學3年級開始，「『阿哥』因身型高大被拉去打校隊，因緣巧合下我亦透過興趣班開始接觸並學習籃球。」今年19歲的Kyle已經成長為同齡球員中獨當一面的後衛，不過籃球對他的意義不只是「興趣班」這樣簡單：「踏上球場可以暫時放低工作和學業上的顧慮，在球場上會友，最緊要是可以做自己喜歡的事。」

Kyle分享籃球路上結識過的好友，其中與喇沙師弟翟晉德同隊多年，籃球場齊上齊落可謂「親如兄弟」：「小學到中學約有10年同隊，他今年升讀大學與我同校同科，我們可以再多5年一起征戰學界，希望未來亦能在甲一舞台相見。」此外，與Kyle同期踏上甲一的香港東方小將吳委峻（Rex）是「亦敵亦友」，早在學界「不打不成相識」，他在言談間流露出對Rex的羡慕之情：「打東方職業隊的（訓練）強度更大，知道他付出過很多才有現在的成就，今後會視他為競爭對象，有緣分與他同場比賽亦是一種榮幸。」

談及憧憬的NBA球星，Kyle毫不遲疑表示：「從小就喜歡Kyrie（艾榮），雖然他以前很少跟隊友配合，但現在會以球隊為先。除球技外，他的性格也是吸引我的原因，從不理會別人對他的評價，全心專注在籃球，無論什麽時候都在做自己，這是我想向他學習的地方。」

雖說身為「籃球學霸」，曾朗謙亦認為打球與學業之間難免會有衝突，不過Kyle今時今日在兩方面的成績，證明他懂得平衡之道，對這項運動的熱誠仍未被現實擊敗：「平衡兩者之間的關係，良好的時間分配，自律……只要對自己喜歡的事注入熱情，沒有什麽是不可能的。」他補充道：「雖然上到（大學）三四年班會更加忙碌，又要面臨幾乎是朝九晚五的工作，固然會擔心難以兼顧，但都會靠自己的努力，繼續堅持走在籃球運動員的這條道路。」談及未來發展，曾朗謙坦言未有做全職球員以及挑戰更高水平聯賽的打算，「始終自己投身在籃球的時間有限，而其中一個讀牙醫學士的原因，就是工作時間比較彈性，能夠抽出時間練波，所以我不會奢求太多」——「能打甲一已經好好。」

今年晉升為甲一「初哥」，Kyle回憶最初踏上賽場的感覺，脫口而出的僅有「緊張」二字：「（甲一）一直是中學時期的目標之一，可以説是實現了人生的其中一個夢想。」至今他已為晉裕征戰兩場銀牌賽及6場甲一常規賽，Kyle打趣道「被人罵出經驗」：「雖然今年出場機會不多，但慢慢已習慣強度，加上前輩們指點，令我更加注重防守，與以往的自己有好大改變。」事實上，曾朗謙曾是喇沙書院籃球隊的絕對核心，時至今日的香港大學球隊仍穩坐主力位置，在近日展開的大專盃首戰面對職業訓練局（VTC）轟8記三分彈、貢獻33分5籃板，談及甲一與學界比賽最大的不同，他直言：「要習慣從後備席出發，迅速進入狀態上場『交到貨』，時刻在場邊熱好身『ready』自己，而落到球場要多動腦筋與隊友配合,這些都是少有的經歷、全新的體驗。」

曾朗謙剖白與晉裕的緣分，其籃球生涯開端的第一位教練就，正正是如今成為隊友的梁民熊（Bear sir），而他去年參戰的聯賽乙組亦是球隊「老大哥」趙蕸雄帶隊，他透露能亮相甲一，亦多得「蕸雄sir」的邀請試訓。雖然Kyle是晉裕年紀最小的球員，但已經與球隊打成一片，「『阿樂』（蘇志樂）、『蕭傑』（蕭俊傑），『阿智』（胡兆智）等前輩無論在場内外都會有交流，他們矯正我練習上的錯誤，鼓勵我如何令自己放膽進攻，從他們身上學到許多。」Kyle對晉裕的培養心懷感恩，直言雖然不知道未來發展如何，但會放眼當下全力以赴打好今個賽季幫晉裕贏波。

除效力晉裕外，曾朗謙早前入選香港U22男子五人籃球代表隊第一階段的38人名單，渴望能夠代表香港出戰明年在主場舉辦的全運會，「這是我眼前一大目標，儘管在38人中競爭12個名額並不易，但有機會我必定好好把握，盡全力做到最好。」

曾朗謙克服重重困境，如今踏上甲一舞台，不禁令人期待他在本地籃壇闖出一片天的未來，他對籃球的熱誠和堅持，相信能鼓勵尚在追逐籃球夢的年輕球員，成為他們的指路明燈。

曾朗謙（Kyle）

位置：得分後衛

出生日期：28-12-2005

身高：1米86

體重：74kg

效力球隊：晉裕、香港大學

曾效力球隊：喇沙書院（學界）