【有片】哥迪奧拿街頭遭辱罵　情緒失控想出手打人

去片睇哥迪奧拿同球迷爆衝突

曼城近期成績差劣，主帥哥迪奧拿陷入執教「藍月亮」8年以來最大危機，網上突然流傳一段，佢喺街頭遭球迷辱罵片段，當時呢位53歲西班牙名帥情緒失控，回身衝前想毆打對方，幸好同行人士及時攔阻佢，避免一次暴力衝突。

事發時候，哥迪奧拿同囝囝Marius及1位男子喺街上行走，有1位球迷拎住手機對住佢拍片，仲爆粗話：「X你，你輸咗啦。」哥帥聽到之後立即暴怒，回身想同該名球迷理論，甚至想開拖，同行人士出手攔阻佢，哥迪奧拿深深不忿回應：「你知道咩叫輸？」並一直念念有詞，期間3次想走向拍攝者，都被同行人士阻止，最後離開現場。

雖然有傳事發當日係曼城早前英超0比2不敵利物浦，但會方已經否認，網民分析之後，認為係今年5月英足盃決賽曼城1比2輸畀曼聯後發生，因為哥迪奧拿服飾打扮同當日對紅魔鬼一樣。

至於點解片段事隔超過半年先至流出，相信同哥迪奧拿近期備受壓力有關，佢早前對利物浦一役，遭紅軍球迷嘲諷即將被炒，哥帥舉起6隻手指回應，代表為曼城捧過6次英超冠軍，反諷利物浦只係奪得1次英超冠軍。

該名拍片人士現時將片段放上網，可能想火上加油，趁機踩多哥迪奧拿一腳。