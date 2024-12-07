「皇馬打吡」賓施馬成贏家　粉碎C朗冠軍夢

周六(7日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽大戰，2位前皇馬射手C朗及賓施馬正面交鋒，各自入1球，但結果大不同，賓施馬助陣嘅伊蒂哈德，憑貝雲積補時入波，主場以2比1絕殺C朗擔大旗嘅艾納斯。艾納斯現時已落後榜首伊蒂哈德11分，C朗要一嘗登陸沙特後首個正式賽事冠軍，仍然遙遙無期。

伊蒂哈德今仗佔上風，上半場曾經有1次入波被判越位，其後賓施馬勁射，僅被門將賓圖飛身撲出。至於艾納斯前鋒沙迪奧文尼有1次單刀機會，但卻錯失。

換邊後冇耐，伊蒂哈德率先打開紀錄，賓施馬接應右路傳中射入，近6次上陣射入5球。僅過2分鐘，艾納斯就由C朗射入扳平1比1，呢位39歲葡萄牙國腳將職業生涯總入球數字增加至916球。

當球迷以為雙方會握手言和，踢到補時，貝雲積個人表演，扭入禁區射入致勝1球，協助伊蒂哈德各項賽事11連勝，現時領先聯賽第2位希拉爾5分，但踢多1場。

艾納斯繼上場亞冠精英盃敗陣後，又喺聯賽輸波，僅排第4位，兩條戰線失利，爭標舉步維艱。賽後C朗喺社交網話：「我哋會回勇，並變得更強。」可見佢鬥志仍然十足。