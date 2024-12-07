基治奧斯復出戰澳網　時隔兩年再打大滿貫

澳洲名將「壞孩子」基治奧斯落實在下月的澳網正式回歸爭逐大滿貫，他因傷患影響已缺席場賽兩年，他將可獲得排名保護基制直闖正賽，而塞爾維亞天王祖高域，亦強調在澳網力爭個人紀錄性的第25貫；面對仙拿與艾卡華斯等的新勢力，明年男子網壇將會很熱鬧。

29歲的基治奧斯自2022年9月在美網8強止步後，一直缺席大滿貫賽事，過去兩年受到膝蓋、腳部及手腕不同情度的傷患影響，中斷了比賽，自去年6月起更完全沒有參賽，他將計劃於本月19至22日在阿布扎比舉行的世界網球聯盟賽事中復出，為新賽季作準備。

基治奧斯曾於2022年溫網決賽與祖高域力戰，最終屈居亞軍；而祖高域日前表示新一季首站將到布里斯班展開，目前已擁有99個男單錦標的他，力爭踏進「100冠」大關，從而以最佳狀態挑戰澳網，爭取生涯第25個大滿貫錦標。

踏入網壇新賽季，很多球手已計劃回歸賽場，東京奧運女單金牌得主瑞士的賓錫絲、英國「一哥」德拉柏及華度卡奴等都確認可以躋身正賽圈。

澳網將於1月12日展開。衞冕的意大利仙拿及莎芭蘭卡將是男、女單的頭號種子，而擁有24貫的祖高域更要挑戰紀錄性的第11次捧走澳網冠軍。