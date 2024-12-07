森林遇強即屈　曼聯趁機搶Ｗ

英超好戲碼，曼聯主場迎戰諾定咸森林。「紅魔鬼」周中快車不敵阿仙奴，新帥魯賓艾摩廉首嘗敗績，不過只係輸兩個角球入波，球隊整體表現未見走樣，預計回師主場可重回正軌，森林周中淨吞曼城3蛋，近4仗輸3場，狀態明顯下滑，今場再輸唔奇，加上曼聯近7次交手6勝1負，往績佔優，主勝放心捧場。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

曼聯上場雖然不敵阿仙奴，但同坦哈格時期相比有明顯分別，之前嘅曼聯對住阿仙奴基本上冇得打，但今次碰頭，「魔性回歸」嘅曼聯整體攻守有度，跟得上阿仙奴節奏，所輸兩個角球入波可以話猝不及防，亦係阿仙奴嘅「撒手鐧」，落敗無話可說，今場對住狀態回落嘅森林，有信心可以極速反彈。

經過幾場摸索，艾摩廉已經全盤掌握曼聯球員虛實，可以放手激活球隊潛能，例如拉舒福特同約舒亞舒克斯，前仗對愛華頓齊齊「起孖」，兩人將繼續受重用，今場有利辛度馬天尼斯及明奈停賽1場後復出，上場後備上陣嘅新兵約羅正選登場，將為球隊帶來新衝擊，令人期待。

森林季初一度進佔聯賽三甲，不過佢哋陣容單薄，近期終於無以為繼，近4場1勝3負，接連輸畀紐卡素、阿仙奴同曼城，只曾小勝葉士域治，射手基斯活特亦神奇不再，近4場只入過1球12碼，加上森林重返英超以來，對曼聯都係輸多贏少，今場作客奧脫福球場亦難有勝望。

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