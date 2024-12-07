啟德體藝館首場籃球測試賽　球員球迷大讚體驗新穎

新落成的啟德體藝館周六（7日）下午舉辦首場籃球測試賽，安排兩場由本地年輕精英球員比拚，頭場學界對決由英華書院以69：51擊敗聖若瑟書院，收下新場館首場勝仗。

啟德體藝館測試賽由香港東方籃球隊主辦，比賽中場休息時段安排小遊戲與球迷互動，並特別送出EASL東超12月18日香港東方主場對菲律賓生力啤酒人的門票。

記者就現場所見，觀眾席前排與球場邊線之間的距離約有15步距離，與底線的距離更有30步之多，加上LED計分板較細，位置亦較為偏僻，未能與觀眾視野同框，觀賽體驗可能會因此打折扣。

英華中鋒龍鑫射入測試賽第一個入球，賽後表示對他富有意義：「很開心能在這裡進球，場館空間感很大，要再花時間適應。聽聞今年學界精英賽4強會在這裡舉辦，會盡全力取得資格，再體驗多次新場館。」提及比賽過程中較為在意的問題，龍鑫指出球場燈光過猛，射罰球時會「掁眼」，不過未至於影響球員比賽發揮。

隊友靳弘毅則認為今次是前所未有的體驗：「從沒試過在這麼大規模的場館打球，現場氣氛熱鬧，除地板某些位置會較『跣』、救波時比較危險外，其他方面都很不錯。」他又指場館設施非常齊全，特別提到更衣室「升呢」，每個球員都有專屬儲物櫃，體驗很新穎。

本地球迷邱同學趁周末專程前來體藝館觀看賽事，他直言交通方便、進入場館流程順暢，觀賽體驗也不錯：「球場新淨、空間廣闊，燈光十足，周邊環境亦良好，但相比起修頓和麥花臣場館，觀眾席前排離球場較遠，未能完全體驗比賽帶來的震撼感。」他又指體藝館設施齊全，球場以外的區域仍有待探索。