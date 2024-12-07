賽馬會菁英盃　傑志鬥港會靠「鼓」

「賽馬會菁英盃」周日（8日）舉行兩場A組賽事，其中傑志於斧山道運動場撲擊港會。「藍鳥」第1場分組賽失分，今仗必定全力搶攻，爭取首勝。值得一提，今仗為康文署首度容許每隊球迷，各帶一個鼓在該球場打氣，現場氣氛有望更高漲！（周日下午3時開賽）

傑志首輪分組賽1比1打和均業北區，今季首次上陣的U22門將石皓心，認為自己整體上踢得不錯，但對球隊攻足整個下半場，最終未能全取3分感可惜。面對賽前兩戰全敗的港會，「皓心」表示會力爭3分，又點名要重點提防前隊友羅素，以及中場陳浩嘉（Yoshi）：「始終對面有羅素，之前都一齊練過波，佢接應死球，頭槌威脅好大。同埋Yoshi係同齡中較突出嘅球員，創造力好強。」陣容方面，明加索夫刑滿復出，惟慈英繼續養傷，費蘭度、鐘樂安、潘沛軒、顏卓彬，以及祖連奴因隨港隊出戰東亞外，均會缺陣。

另一邊廂，雖然港會上周輪空，但主教練谷卓斯表示期間有安排友賽去維持狀態，盼球員做好自己，嘗試為「藍鳥」製造麻煩：「傑志實力完整，就算有幾個主力唔喺度，都可以排出比較強嘅陣容應戰，不過我哋呢排愈踢愈好，上場聯賽就算輸畀大埔，都創造出唔少機會，希望我哋可以保持專注，盡力為傑志帶嚟威脅。」此外，谷卓斯指傑志在「高級組銀牌」出局後，將在「菁英盃」投放更多心力爭標，變相令港會面對更大難關。