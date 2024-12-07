賽馬會菁英盃　大埔激戰均業北區爭榜首

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「賽馬會菁英盃」周日（8日）同時不同地，上演另一場A組賽事，由大埔與均業北區假北區運動場碰頭。聯賽成績未如理想的北區，在菁英盃賽場表現脫胎換骨，暫時更排在小組榜首，且看今場能否趁「綠戰士」人腳不整，再次炮製驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

大埔今場有謝家榮、陳肇鈞和尼高拉斯3名港腳缺陣，今季新加盟的U22門將戴廷匡，有望上演地標戰，他表示已準備就緒：「狀態唔錯，尤其今年有U22聯賽去保持住比賽狀態。另外，開操到依家都4個幾月，同隊友嘅磨合都不成問題。」

有機會首次為「綠戰士」披甲，「匡仔」坦言未有太大感受，但強調一定會全力以赴：「即使北區聯賽嘅成績唔太理想，但都係一支有實力嘅球隊，希望今場幫到球隊保持零失球同贏波，盡早攞到出線權。」

均業北區賽前在「菁英盃」錄得1勝1和，暫列小組榜首，主教練鮑家耀卻未敢談論出線機會，但點名稱讚一班U22小將：「呢刻都冇諗住出線，每一場踢得更好就可以。尤其張桂華、黄靖然表現唔差嘅，但要穩定啲，希望佢哋同其他球員喺練習上再加倍努力，之後聯賽都可以上陣。」

大埔今場雖然有多名主力缺陣，「鮑Sir」表示會全力爭勝，但認為球隊未佔太大優勢：「大家用3個U22，其實實力係差唔多，睇吓球員臨場發揮，邊個發揮得好就有機會贏。」值得一提，中堅基拿美因累積5黃須要坐波監。

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：1.戴廷匡

後衞：17.郭縉諾 33.加比爾 14.馬高斯山度士 44.韋法頓

中場：6.羅振庭 15.杜國榆 77.比迪高

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 23.李樂謙

均業北區

門將：16.張桂華

後衞：2.波比 5.費利皮爾 6.葉卓文 27.黃靖然 29.簡嘉亨

中場：9.羅港威 22.劉君正 35.柏度哥斯達 12.吳栢希

前鋒：7.舒拉普