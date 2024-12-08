曼聯兩連敗再創新低　災難防守奧拿拿成箭靶

曼聯換新領隊嘅「蜜月期」閃電結束，周日(8日)凌晨英超主場2比3不敵諾定咸森林後，連輸2場嘅曼聯15輪只拎到19分，係球會38年來最差成績。魯賓艾摩廉試圖改革曼聯，可惜防線弱不禁風不斷送禮，門將奧拿拿再次「派膠」成箭靶，艾摩廉賽後呼籲球迷要畀耐性，等待曼聯進步。

曼聯周中被阿仙奴兩次角球攻勢打爆，不過球員未有吸取教訓，今場開波2分鐘就被尼高拉米連高域接應角球頂入，曼聯憑海倫18分鐘追平，半場打和1比1。換邊後2分鐘曼聯又有低級犯錯，般奴費南迪斯後場交波甩拖，森林反攻由基比斯韋特禁區頂起腳，雖然力度同角度欠奉，但奧拿拿竟然撲錯方向目送個波喺中間漏入。

森林再次領先後，一鼓作氣再搶多球，54分鐘一次簡單傳中，斯基活特壓贏首次正選嘅約羅輕鬆頂成3比1。曼聯之後全力反撲，般奴費南迪斯61分鐘追番1球，但尾段狂攻不果慘輸2比3，30年來首次喺主場輸畀森林，亦係艾摩廉執教生涯第2次喺頂級聯賽兩連敗。

奧拿拿下半場早段嘅肉酸失波係今場關鍵，入波嘅基比斯韋特賽後表示：「唔係想踩奧拿拿，但老實講射門之後，我以為佢會接實。」利物浦名宿列納更批評：「冇可能為奧拿拿開脫，平衡同發力都錯晒，我冇做過龍門訓練都知呢戰係好基本嘅錯誤，呢個失波改變一切。」

艾摩廉就呼籲球迷要畀更多耐性：「我哋一早知道會好困難，條路會好漫長，不過我哋依然想贏，因為曼聯係好有份量嘅球會。今場要講嘅同4比0贏愛華頓一樣，集中喺演出上面，喺練習繼續做同樣嘅事，我哋要時間去改善每一方面，成績一定會扭轉。」