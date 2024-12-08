三雄爭霸鬥到煞科日　衞冕勝利船蓄「細」待發

周日(8日)下晝日職煞科日，前3球隊神戶勝利船、廣島三箭同町田澤維亞都仲有爭標機會，其中「1哥」勝利船主場迎戰湘南比馬。勝利船今仗只要贏波就可封王，必定穩中求勝，加上近年碰頭例少交收，2.5球入球細值得捧場。

作客飛腳三箭求大逆轉

勝利船上輪聯賽對住柏雷素爾，力戰至補時靠武藤嘉紀建奇功，先僥倖逼和1比1，正係呢1分令佢哋仍力壓三箭，保住榜首位置，只要今場贏波，就肯定蟬聯聯賽冠軍，戰意毋須懷疑。何況對手湘南比馬無欲無求，近4次碰頭勝利船獲3勝1和之餘，全開2球或以下，2.5球入球細捧得過。

次席廣島三箭則作客大阪飛腳，佢哋近5場聯賽4次開3球或以上，今場一定狂攻爭勝，並希望博勝利船失分而後上奪冠，2.5球大盤值博。最後係「3哥」町田澤維亞作客鹿島鹿角，町田依家落後勝利船3分，爭標仍未絕望，同時亦要保前3嘅亞冠盃入場券。但鹿角硬淨唔易輸，近5場錄得2勝3和只失1球，其中4場開2球或以下，預計今場會鬥得很緊湊，寧捧2.5球入球細。（無綫myTV SUPER周日下午1時直播以上3場賽事）

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