曼城又失分哥帥拒談爭標　6冠手勢淪笑柄

曼城近期成績沉淪，周六(7日)英超作客僅能2比2逼和水晶宮，更有後衞歷高利維斯食紅牌，將會缺席下場「曼市打呲」。曼城領隊哥迪奧拿賽後拒談爭標機會，而佢早前對利物浦球迷做出嘅「6冠手勢」就淪為笑柄。

曼城周中大勝諾定咸森林，以為可以強勢反彈，點知今場對水晶宮又錯漏百出，4分鐘基爾獲加誤包越位，被丹尼爾蒙路斯輕鬆射入。曼城30分鐘由艾寧夏蘭特頭槌追平，不過56分鐘又被麥辛斯拿確斯接應角球頂入。曼城68分鐘美妙組織由歷高利維斯再次追平，但呢位小將84分鐘因兇狠攔截拎第2面黃牌被逐，令曼城最後痛失2分。

哥迪奧拿賽後表示：「我哋奮力作戰，兩度落後都追番，球員今季一直表現得好堅強，呢一季係要受苦同生存，當你依家不斷失分，講爭標係冇意思，只需要望住下場比賽......即管睇下球季最後1個月形勢係點。」

曼城上星期輸畀利物浦後，哥迪奧拿嘅「6冠手勢」得罪利迷之外，又意外掀起同摩連奴嘅隔空罵戰，不過今場失分後，曼城近6場作客成績為1和5負，被網民寸爆「6指手勢」係預示曼城嘅作客成績。