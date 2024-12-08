皇馬贏波代價大　兩位猛將受傷

周日(8日)凌晨西甲，皇家馬德里作客以3比0大勝基羅納，但亦付出沉重代價，入波功臣祖迪比寧咸及左後衞費蘭特文迪受傷退下火線，文迪傷勢比較嚴重，將缺陣周三(11日)凌晨歐聯作客阿特蘭大。

皇馬今仗佔盡上風，上半場36分鐘，祖迪比寧咸把握對手解圍不遠，順勢勁射入網打開紀錄，呢位英格蘭國腳連續5場聯賽入波。換邊之後，祖迪比寧咸送出美妙直傳，艾達古拿半單刀射入，加上基利安麥巴比窄角度射成3比0，協助「銀河艦隊」贏波而回。

由於榜首巴塞隆拿作客只能打和貝迪斯2比2，第2位皇馬追至只落後2分，並且踢少巴塞1場，有望重奪一哥位置。

不過，皇馬亦存在隱憂，傷兵問題有惡化趨勢，祖迪比寧咸今仗拉傷內收肌，教練安察洛堤表示，呢位中場傷勢輕微，可以出戰下場歐聯對阿特蘭大。至於費蘭特文迪同樣肌肉受傷，情況比較嚴重，預料會缺陣下場歐聯。

另外，前鋒洛迪高高斯早前復出對畢爾包後又受傷，缺陣今場對基羅納，加上雲尼斯奧斯祖利亞仍然養傷，皇馬鋒線靠基利安麥巴比支撐大局，「麥總」今場入波，職業生涯累積200個聯賽入球，狀態有改善。