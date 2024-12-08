何宛淇梁育榮首戰全殘運　昐啟德主場創佳績

「香港殘奧日」周日（8日）假香港體育學院舉行，這亦是全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會倒數一周年，巴黎殘奧運獎牌運動員何宛淇和梁育榮將首戰全殘運，兩人期待主場爭取佳績。新任文化體育旅遊局長羅淑佩表示啟德體育園會為賽事做好準備。

全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會將於明年12月8至15日舉行，香港將主辦硬地滾球、輪椅劍擊、乒乓球TT11及特奧乒乓球4個競賽項目。

新任文化體育旅遊局長羅淑佩有份出席活動，更與巴黎殘奧運金牌選手何宛淇組隊體驗硬地滾球。近年市民對香港殘疾運動員關注度增加，運動員表現出色是原因之一，巴黎殘奧3金4銀1銅成績十分振奮，展現香港精神，令香港市民引以為傲。

周六到啟德體育園視察的她表示，「我主要是觀察人流管制、設施等方面，測試賽後留意到有關燈光、劃線等意見，但場館整體狀況良好，水平亦可能是香港最好，之後我們會委派專員會了解更多持份者意見意見，作出改善。全運啟德體育園將舉辦硬地滾球、七欖、劍擊、手球，場館會做好準備。」

被問到會否請香港男團Mirror表演，羅淑佩表示，香港表演者「個個都想來」，亦有安排測試演出，鼓勵大家多多參與。

巴黎殘奧運硬地滾球雙金得主何宛淇將首戰全殘運，她表示，「好期待在啟德新場館比賽，主場希望可以在單人和雙人項目爭取好成績。奧運之後我出席了很多活動，和市民分享我的故事，希望推動硬地滾球運動之餘，可以鼓勵其他傷健朋友走出舒適圈，嘗試一些新事物。」

巴黎殘奧運BC4級雙人賽銀牌得主梁育榮亦期待首次參賽，他期望令更多人認識硬地滾球，自己亦會以單人及雙人賽獎牌為目標。他透露，港隊將於明年5月將出戰亞錦賽，以爭取世錦賽入場券。