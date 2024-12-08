賽馬會菁英盃 大埔激戰均業北區爭榜首
2024年12月08日 14:00
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賽馬會菁英盃：大埔 vs 均業北區
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「賽馬會菁英盃」周日（8日）假北區運動場上演A組賽事，由大埔火併均業北區。大埔今場由首度擔正的戴廷匡把關，比迪高、郭縉諾擔任正選，李樂謙、伊高沙托尼和馬卡雷拿組成前線三叉戟，韋法頓、杜國榆先列後備；至於北區今場起用張桂華、戴子軒及黃靖然3位U22球員，葉卓文鎮守中路，劉君正夥拍何振廷控制中場，支援舒拉普攻堅。
大埔正選：
1 戴廷匡 [GK]
6 羅振庭
7 馬卡雷拿
8 柏連尼
14 馬高斯山度士
17 郭縉諾
18 伊高沙托尼
23 李樂謙
33 加比爾 [C]
77 比迪高
99 鄭子森
均業北區正選：
16張桂華[GK]
2波比
6葉卓文
7舒拉普
8肯迪
9羅港威[C]
14何振廷
18戴子軒
22劉君正
27黃靖然
29簡嘉亨
大埔後備：
29 潘梓希 [GK]
2 楊學敏
3 宋紘毅
4 馮冠鳴
13 彭靖揚
15 杜國榆
19 林樂賢
21 張志昊
22 宏愷志
26 李家豪
28 徐朗
44 韋法頓
均業北區後備：
1龐焯熙[GK]
19湯振雄[GK]
4李俊霆
10羅曉聰
11古杜拉
17尤朗
20鄭宇稀
23韋健豪
28班哲文
33蕭世充
73黃偉國
82凌柏賢
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「賽馬會菁英盃」周日（8日）同時不同地，上演另一場A組賽事，由大埔與均業北區假北區運動場碰頭。聯賽成績未如理想的北區，在菁英盃賽場表現脫胎換骨，暫時更排在小組榜首，且看今場能否趁「綠戰士」人腳不整，再次炮製驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
大埔今場有謝家榮、陳肇鈞和尼高拉斯3名港腳缺陣，今季新加盟的U22門將戴廷匡，有望上演地標戰，他表示已準備就緒：「狀態唔錯，尤其今年有U22聯賽去保持住比賽狀態。另外，開操到依家都4個幾月，同隊友嘅磨合都不成問題。」
有機會首次為「綠戰士」披甲，「匡仔」坦言未有太大感受，但強調一定會全力以赴：「即使北區聯賽嘅成績唔太理想，但都係一支有實力嘅球隊，希望今場幫到球隊保持零失球同贏波，盡早攞到出線權。」
均業北區賽前在「菁英盃」錄得1勝1和，暫列小組榜首，主教練鮑家耀卻未敢談論出線機會，但點名稱讚一班U22小將：「呢刻都冇諗住出線，每一場踢得更好就可以。尤其張桂華、黄靖然表現唔差嘅，但要穩定啲，希望佢哋同其他球員喺練習上再加倍努力，之後聯賽都可以上陣。」
大埔今場雖然有多名主力缺陣，「鮑Sir」表示會全力爭勝，但認為球隊未佔太大優勢：「大家用3個U22，其實實力係差唔多，睇吓球員臨場發揮，邊個發揮得好就有機會贏。」值得一提，中堅基拿美因累積5黃須要坐波監。