艾殊利高爾：車仔兵源足有利長途賽

隨着熱刺過去的周中快車再一次落敗，目前僅排名在積分榜的上半頁邊緣，未計今輪，現與第四名有6分的差距。

普斯迪高路帶領的熱刺，今季難以踢出穩定的表現，在作客爆冷大勝曼城後，他們一勝難求，包括上仗作客不敵般尼茅夫。

熱刺現在取勝和落敗的場數都是6場，最令人驚訝的，是他們在入球最多和失球最多的排行榜上，皆是排名第3，這表明他們並沒有善用球隊入球的能力，鞏固領先優勢，並取得正面結果，這對他們來說是真正的擔憂。

另一邊廂，車路士將充滿信心地進入這場比賽，上周中對修咸頓以一場極具說服力的大勝，讓他們躍升至聯賽第二位。儘管與再上一仗對維拉的比賽作出7次變動，但藍戰士仍然能夠攻入對手5球，並榮升今季英超火力最猛的球隊，一共攻入31球。

車路士龐大的軍容，令領隊有機會作出適當的輪換，其中包括原本球隊的頭號射手尼高拉斯積遜，他今仗休息後發現自己的第一位置被其隊友過頭，不難猜到反超他的那個人正正就是高爾彭馬。馬利斯卡陣中最不可或缺之一的人，再次出現在入球名單上上，今季累積下來的聯賽入球數和助攻數合計達到15個，與布卡約沙卡並列，僅次於以21個領先的穆罕默德沙拿。

上仗的入球，也讓高爾彭馬在其車路士生涯60場比賽中，一共攻入33個入球及21次助攻，並追平了名宿哈索賓基所保持的車路士單個年度合共的入球和助攻紀錄(36個)，在12月還有5場的比賽下，相信他很大機會能破這個紀錄，並為其在藍戰士的職業生涯增添亮麗一頁。

藍戰士現在已經在英超聯賽中保持了6場不敗，上季他們成功雙殺熱刺，包括一場瘋狂的4比1大勝，他們將尋求延續這一勢頭，並保持在聯賽第二的位置。

考慮到車路士近年對熱刺有格食格的感覺，近5次交手3勝熱刺，加上兩隊最近的狀態和踢球風格，藍戰士將能作客擊敗對手。