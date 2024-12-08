賽馬會菁英盃　小組首勝！傑志3比1挫港會

斧山道運動場周日（8日）舉行1場「賽馬會菁英盃」A組賽事，由傑志與港會正面交鋒，今仗亦為康文署首度容許每隊球迷，各帶一個鼓在該球場打氣。最終傑志以3比1擊敗港會，取得首場分組賽勝利。

首場分組賽失分的「藍鳥」，派出馬斐、石皓心及陳傲軒3名U22球員擔正，利亞倫負責派牌，停賽復出的明加索夫負責側擊，馬查度和迪美路夫先列後備；港會方面，費查把守最後一關，羅素及比堤扼守中路，史加利及新加盟的前鋒關歷克爭取入球。

6分鐘，傑志率先發難，陳傲軒斬入禁區，明加索夫頂入中間，鄭展龍12碼點附近起腳，被費查接實。5分鐘後，傑志打開紀錄，羅梓駿分向左邊，利亞倫窄角度勁射被費查擋出，但羅梓駿隨即補射成1比0。27分鐘，「藍鳥」再入1球，陳傲軒搶贏比堤後，橫傳予利亞倫，後者推至禁區頂後起腳射入，3分鐘後，梁城祖控甩，明加索夫推過費查後，射成3比0。

落後3球的港會，34分鐘換入申在鎬，兩分鐘後收到效果，艾里奧傳入中間被史加利攔截，後者禁區頂抽射入網，其後明加索夫再把皮球送入網窩，但這位土庫曼外援越位在先，入球無效，「藍鳥」半場領先3比1。

港會換邊後急起直追，戰至下半場初段，申在鎬疑似在禁區內被侵犯，但球證沒有表示。60分鐘，傑志換入迪美路夫及陳源澔，加強攻力，兩分鐘後，羅素頭槌解圍不遠，明加索夫橫傳，馬斐快射被費查接實。82分鐘，費查踢前省中迪美路夫，該名烏茲別克射手窄角度起腳中網側，其後雙方未再改寫紀錄，傑志贏3比1完場，在A組打開勝利之門。