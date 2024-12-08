賽馬會菁英盃　均業北區補時逼和大埔

「賽馬會菁英盃」周日（8日）假北區運動場上演A組賽事，最終均業北區憑簡嘉亨的入球，及肯迪梅開二度，以3比3逼和大埔，暫保小組榜首。

大埔今場由首度擔正的戴廷匡把關，比迪高、郭縉諾擔任正選，李樂謙、伊高沙托尼和馬卡雷拿組成前線三叉戟，韋法頓、杜國榆先列後備；至於北區今場起用張桂華、戴子軒及黃靖然3位U22球員，葉卓文鎮守中路，劉君正夥拍何振廷控制中場，支援舒拉普攻堅。

開賽後大埔採取主動，20分鐘，李樂謙接應馬卡雷拿右路傳送，起腳抽射，被張桂華撲出。22分鐘，北區傳來壞消息，劉君正因傷退下火線，由羅曉聰入替。32分鐘，馬卡雷拿接應加比爾的傳送遠柱射門，僅僅斜出。39分鐘，北區終於打開缺口，簡嘉亨右路開出罰球，皮球直入龍門。北區攻勢浪接浪，2分鐘後，肯迪在舒拉普助攻下右腳射入，將領先優勢拉開。上半場，北區以2比0領先大埔返回更衣室。

易邊後，落後的「綠戰士」起勢反擊。49分鐘，伊高沙托尼接應馬卡雷拿傳送，禁區內起腳射門，皮球被張桂華撲到後中楣彈出。56分鐘，領先的北區「擺烏龍」，伊高沙托尼開出角球，加比爾接應後起腳，何振廷嘗試解圍但「撻Q」，混亂之下皮球彈入網。62分鐘，北區再度傳來壞消息，門將張桂華出迎時與對手碰撞後倒地，由龐焯熙入替。68分鐘，比迪高開出角球，馬高斯山度士門前頭槌頂入，為大埔追平。72分鐘，馬卡雷拿左路突破對手防線射入死角，反超對手至3比2。

補時階段，後備入替的宋紘毅犯手球，球證直指十二碼，北區的肯迪操刀射入，臨完場前以3比3逼和大埔。