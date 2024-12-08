Run順副偈展現高「勝」能　車路士踩油全力衝刺

英超爆發重量級「倫敦打吡」，熱刺主場迎戰車路士。熱刺大踢「海鮮波」，表現大起大跌，論發揮遠不及車路士穩定，「藍戰士」全面上力，近期罕逢敗績，加上雙方近8次對賽車路士取得6勝1和僅1敗，包括近2次對賽全勝，客勝屬信心保證。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

熱刺喺普斯迪高路領軍下貫徹全攻型踢法，今季簽入射手蘇蘭基，加上班倫莊臣爆發，配合孫興民同占士麥迪臣等前線球員支援，進攻火力十足，不過可惜嘅係佢哋陣容單薄，中堅雲迪雲同門將古里莫維卡里奧受傷，中場賓坦古亞因種族歧視言論被罰停賽，防守力大受影響。

球隊表現亦如坐過山車，例如早前曾敗於護級球隊葉士域治腳下，但之後4比0大炒曼城，周中快車對般尼茅夫又輸0比1，成績起伏不定。

既然熱刺表現咁難估，不妨集中研究車路士今場機會。「藍戰士」近況出色，各項賽事4連勝，新帥馬利斯卡控傳踢法效果甚佳，最重要係球隊兵力雄厚，無懼頻密賽程，周中開快車亦不受影響，而且球隊14戰入31球攻力冠絕英超，射手尼高拉斯積遜、高爾彭馬狀態大勇，後防亦比熱刺相對穩固，雙方對攻之下，車路士肯定係有利一方，加上對賽往績佔優，客勝可看高一線。

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