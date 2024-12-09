車路士4比3反勝熱刺　彭馬風騷12碼創紀錄

英超周一(9日)凌晨「倫敦打吡」演入球騷！車路士喺先落後2球劣勢下，戲劇性4比3反勝熱刺，同榜首利物浦嘅距離拉近至4分。高爾彭馬今場為車仔梅開二度，成為車路士史上年度製造最多入波球員，尾段嘅風騷12碼笠射，亦打破英超最長連續射入12碼紀錄。

車路士開局失魂，古古列拿兩次跣腳，造就蘇蘭基同古路施夫斯基入波，11分鐘就落後兩球；近況大勇嘅查頓辛祖17分鐘遠射得手，為車路士追番1比2。換邊後車仔大爆發，高爾彭馬先射入12碼追平，73分鐘安素費南迪斯窩利抽入反超前，84分鐘車仔再獲12碼，高爾彭馬風騷Chip射笠入，熱刺喺補時由孫興民混戰建功，但車路士仍然贏4比3。

高爾彭馬繼續成為車路士主宰，今場兩個入波係佢喺2024年第38個入球貢獻(25入波+13助攻)，打破哈索賓基喺2001年創下嘅36球紀錄；另外，高爾彭馬再入2球12碼，歷來喺英超12次操刀全部命中，打破耶耶托尼連續射入11個12碼嘅英超紀錄。

高爾彭馬賽後解釋佢嘅12碼笠射：「場波好瘋狂，我覺得費沙科士打(熱刺門將)會撲一邊，所以我選擇笠射，好彩最後入到波。」領隊馬利斯卡亦大讚愛將：「高爾彭馬係屬於嗰種唔正常頂尖球員，所以你會成日問『佢點樣做到』？」利物浦名宿加歷查亦大讚高爾彭馬係英超「最冷靜球員」。