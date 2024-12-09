諾利斯贏F1煞科戰　助麥拿侖相隔26年重奪總冠軍

F1周日在阿布扎比上演煞科戰，排頭位出賽的諾利斯力壓法拉利雙雄奪冠，為麥拿侖車隊奪得時隔26年的車隊總冠軍；為平治演「最後一舞」的咸美頓以第4名衝過終點。

隨着麥斯韋斯塔本已提早贏得今季車手總冠軍，今站焦點落在車隊總冠軍之爭，麥拿侖與法拉利以此作為冠軍爭奪戰，諾利斯起步已採取主動，差不多由頭帶到尾的形勢下奪冠，法拉利的沙恩斯得第2，第19位起步的另一位法拉利車手勒卡歷則以第3名衝過終點，韋斯塔本開賽不久發生碰撞，最終獲第6。

「這是一次愉快的旅程，以這樣的方式結束這個賽季是完美的。」諾利斯衝過終點一刻，為車隊自1998年後再嚐總冠軍滋味，在麥拿侖六年經歷起落，他坦言有信心車隊可以重回巔峰：「說麥拿侖已經26年沒有贏得冠軍感覺(高興)不是太正確，能為車隊實現這個目標，讓每個人臉上都露出最燦爛笑容，這才是最真實。這是能回饋給每一位設計賽車、製造賽車的人最大的獎勵。」

諾利斯續稱:「每個人都發揮了重要的作用，所以很自豪，為車隊感到驕傲。」談到自己下季目標，他坦言：「贏車手總冠軍是我的目標，也是我們整個團隊的目標，我從韋斯塔本及其他競爭對手上學到不少，雖然我現在很開心，但也很期待明年的比賽。」

麥拿侖最終以666分力壓法拉利（652分）奪冠。諾利斯贏得今站冠軍後，以總積分374分獲得車手總亞軍，「韋少」以437分贏得生涯第4個總冠軍，季軍是法拉利的勒卡歷。