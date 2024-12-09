咸美頓第4名告別平治12載：真實且精彩

7屆總冠軍咸美頓在阿布扎比站駕着平治的44號戰車結束為車隊12年生涯的最後一舞，他形容是「非常動盪的一年」，很高興在平治度過「美好時光」，下季將轉投法拉利迎來新挑戰。

咸美頓今站以第16位起步，在最後一圈超越了隊友羅素以第4名衝線作結，為效力平治車隊12年劃上句號，賽後他駕着戰車在賽道上劃「甜甜圈」慶祝，然後從車裡爬出來時，蹲在戰車旁、雙手輕撫並沉默了一段時間，似是向多年來的好拍檔道別，正式告別平治生涯。

「這可能是我一生中度過最長的一年，從一開始我就知道要離開，這就像一段關係，你告訴對方你要離開，但你們要一起生活一年。有很多起起落落，但今天我們達到了一個高潮。」39歲的咸美頓於2025年將離開平治加盟法拉利，他在平治車隊12年，是F１史上最長及最成功的車隊車手組合。

「我知道的每一刻都是最後一刻，這一點非常清晰，而且很難放手。當我停下車時，我想擁抱這一刻，代表平治是我一生中最偉大的時刻。只是表達感謝，我自己亦不放棄，大家以最大的力量為車隊，我為每一個人感到自豪。」咸美頓今季為平治贏了兩場比賽，這也是他自2021年以來的首場勝利，他於當年最後一場比賽失去了創紀錄第8冠的頭銜。

回顧咸美頓在平治的12年，參加過246場賽事，其中153場踏上頒獎台，而期間獲得84場冠軍，並且6奪車手總冠軍，協助平治贏得8次車隊總冠軍。他賽後在個人社交平台上帖文:「一路同心協力，滿懷熱愛，這段旅程真實且精彩。」