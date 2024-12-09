祖傑24小時轟入104分　直逼高比拜仁50年內最佳

三屆NBA最有價值球員的金塊中鋒祖傑續顯霸氣，周日（8日）面對鷹隊再轟入48分，為球隊終止近期連敗紀錄之外，他於24小時內斬獲104分爆發驚人；直逼高比拜仁的締造的50年內最佳紀錄。

祖傑昨日在巫師主場轟入56分，惟球隊最終輸球，今天來到鷹隊主場繼續表現頑強，個人攻入48分14個籃板及8次助攻，協助球隊以141比111獲勝，終止連敗。截止周日，祖傑的場均已達到31.4、13.6個籃板及10.3次功攻，投籃命中率高達56.1％，3分外投命中率為50.6%。

24小時的強攻勇奪104分，NBA過去50年內並不多見，已故傳奇球星高比拜仁於2007年創下110分位列榜首，當時他連續兩天轟入60及50分，而他之後就有帝王的後衞霍斯(De'Aaron Fox)於上賽季寫下的109分，他在24小時內連攻60及49分。

當然史上最勁的就是張伯倫，他生涯曾經有15次背靠背狂轟超過109分，最佳表現更在1961年，曾連續兩日轟入78及61分，合計139分至今仍保持紀錄。