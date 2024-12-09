曼聯突宣布炒總監　傳因唔撐艾摩廉出事

曼聯今季戰績沉淪，管理層近日又爆出鬧劇，球會周日(8日)突然宣布，上任僅5個月嘅體育總監艾舒禾夫已離職，而且更係被保安「押解式」送走。有傳艾舒禾夫喺之前換帥嗰陣，屬意修夫基執教而唔係魯賓艾摩廉，成為今次閃電分開嘅導火線。

曼聯新老闆拉特克利夫早前為管理層大執位，四出招攬各隊精英高層，包括向紐卡素支付300萬鎊挖走艾舒禾夫出任體育總監，但佢上任只係5個月，曼聯就將佢炒魷。據報艾舒禾夫周日入場睇曼聯2比3輸畀森林嘅賽事後，同CEO貝拉達會面，得到炒魷結局。

據《曼徹斯特晚報》報道，艾舒禾夫行過記者室嗰陣面如死灰，而且有保安跟住，佢並冇行正常通道離開，隨隊記者Luckhurst形容佢係被「押解式」送走。曼聯今個夏天同坦哈格續約，加上超過2億鎊嘅買人收購，據報主要都係由艾舒禾夫負責。

不過艾舒禾夫嘅真正「死因」，原來同艾摩廉有關，《每日郵報》指艾舒禾夫屬於修夫基接替坦哈格，因為兩人之前曾喺英格蘭足總共事，不過貝拉達就想請艾摩廉，最終直接架空艾舒禾夫嘅權力，斟介艾摩廉嘅過程，艾舒禾夫都未有參與，最後被炒係必然結局。