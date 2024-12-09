亞盃外　港隊再遇印度　力爭連續兩屆闖決賽周

亞洲足協（AFC）周一（9日）下午，進行亞洲盃外圍賽第3圈抽籤。其中作為第2檔次的香港男子足球代表隊，被抽入C組，同組對手包括印度、新加坡及孟加拉，將力爭連續兩屆闖決賽周。

今屆亞盃外第3圈共有24支球隊，分成6組作賽，每組4隊進行雙循環主客制賽事，首名將連同早前已晉級的18支球隊，躋身2027年在沙特阿拉伯舉行的決賽周。而世界排名156位的港隊，則列入第2檔次。

港隊最終連同印度、新加坡和孟加拉，齊被編入C組，當中以排127位的印度實力最強，首場分組賽在2025年3月25日展開，港隊會先作客新加坡。值得一提，港隊上屆第3圈外圍賽亦與印度同組，當時卻淨吞4蛋，惟仍以次名晉級，相隔56年重返亞洲盃。

亞盃外第3圈抽籤結果如下：

A組：塔吉克、菲律賓、馬爾代夫、東帝汶

B組：黎巴嫩、也門、不丹、汶萊

C組：印度、香港、新加坡、孟加拉

D組：泰國、土庫曼、中華台北、斯里蘭卡

E組：敍利亞、阿富汗、緬甸、巴基斯坦

F組：越南、馬來西亞、尼泊爾、老撾

港隊亞盃外第三圈賽程：

2025年3月25日

新加坡 對 香港

2025年6月10日

香港 對 印度

2025年10月9日

孟加拉 對 香港

2025年10月14日

香港 對 孟加拉

2025年11月18日

香港 對 新加坡

2026年3月31日

印度 對 香港