傑運選舉即日起接受提名　陳諾思直言劍隊內部競爭激烈

「2024年度香港傑出運動員選舉」即日起展開提名，港協暨奧委會周一（9日）舉行記者會公布選舉詳情，今屆繼續設有四個組別獎項，得票最高的傑出男、女運動員，將獲頒「星中之星」殊榮。香港女子花劍「一姐」陳諾思直言隊內競爭激烈：「港隊有很多有實力的運動員，沒有提名都不意外，有提名當然就最好！」

今屆傑運選舉繼續設有「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」四個組別獎項。其中，香港傑出男、女運動員分別有5個得獎名額，當中得票最高的一男一女將獲頒「星中之星」。至於「香港最佳運動組合」有3組名額，「香港最佳運動隊伍」則有一隊獲獎。傑運即日起接受體育總會提名，體育總會可就上述四個組別的獎項，各提名一位運動員或一個組合／隊伍角逐，提名日期截至明年1月10日，並於明年2月10日至3月9日進行公眾投票，選舉結果將於明年4月17日的頒獎禮中揭曉。

陳諾思（劍擊）、王嘉莉（柔道）、盧蔚豐（跆拳道）和伍泰龍（三項鐵人），4位代表香港出戰巴黎奧運的運動員齊齊現身記招，其中「千禧後」花劍女將陳諾思在19歲的年紀踏上奧運舞台，首度亮相奧運晉身16強，刷新港隊參戰女花以來最佳成績，今屆傑運大機會獲頒獎項，惟卻未有太大自信獲個人提名，表示要再爭取更多成績證明自己。

陳諾思近日出戰南韓女花世界盃，昨晚直抵香港並出席是日活動，談及最近狀態表示：「開季狀態未算最好，因在美國讀書，未能及時適應時差，打比賽時會因『眼瞓』導致記憶力變差，對比賽發揮造成很大影響，目前在盡力找辦法調整這一問題。」她又透露希望出戰接下來在香港主場舉辦的賽事，惟明年1月初開學，已遞上請假條並等待校方回覆。

香港跆拳道「一哥」盧蔚豐今年度打出驚喜，成為香港首位出戰奧運的跆拳道運動員，有望被提名香港傑出男運動員，「如果有提名當然好開心，會繼續做好自己，盡力打好每一場比賽衝擊佳績。」他表示來季賽事暫時目標放眼於代表港隊出戰世大及全運會。提及跆拳道將有很大機會升為體院「A級」精英運動項目，盧蔚豐表示有很大幫助：「會有固定場地訓練，並且有更多資源出去集訓及比賽，無論對搏擊或是品勢都是一件好事。」

柔道26歲的柔道女將王嘉莉首戰奧運，並為港柔道隊相隔12年重返五環舞台，絕對有實力競爭香港傑出女運動員的她謙言：「其他香港運動員都好出色，此獎項順其自然就好。」她透露傷勢康復進度良好，目標希望可以出戰明年4月尾的亞錦賽。三項鐵人代表伍泰龍則坦言今季成績高低起伏不定，雖然他希望得到提名，但自從奧運後的假期重投訓練，目前全心專注於未來的比賽，明年2月開季將全力爭取好成績。

「2024年度香港傑出運動員選舉」適逢奧運年，預計競爭相當激烈，今年港隊在巴黎奧運會上取得兩金兩銅，是歷史上首次連續兩屆奧運摘金，亦是首次於同屆奧運取得多於一面金牌。在其他賽事方面，港隊運動員也屢創佳績，除了勇奪獎牌，亦有登上世界排名第一的巔峰，這項選舉是對他們過去一年努力的成果予以肯定和嘉許。

「2024年度香港傑出運動員選舉」詳情：

選舉項目：「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」

體育總會提名期：2024年12月9日至2025年1月10日

公眾投票期：2025年2月10日至3月9日

頒獎典禮：2025年4月17日