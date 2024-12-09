直播南華滿貫正面交鋒　「紅綠大戰」爭搭季後賽直通車　

甲一男籃聯賽形勢緊湊，本周四（12日）尾場由南華硬撼滿貫的「紅綠大戰」，勝負將對常規賽前二排名有重要影響，朱亮回勇近期表現搶晒Fo，勢成為紅軍爭勝關鍵人物，而他與滿貫外援米勒的對位，亦將左右大局，強強對戰不容錯過。（on.cc東網及港台電視32周四晚上8時40分同步直播）

免費直播LINK

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

按賽制，常規賽前兩隊將可直接晉身「4強季後賽」，而不用打附加賽。目前6戰全勝的香港東方最有機會搭上季後賽「直通車」，而滿貫及南華同為4勝1負（均同負於東方），故來仗哪隊獲勝而又保持勢頭至之後的比賽的話，能躋身前二的把握較大。

南華陣中喀麥隆外援安德拉上仗對福建打足40分鐘，個人取得27分，與手部傷患痊癒的朱亮同樣成為球隊得分王，只要二人保持水準，將對滿貫構成強大威脅，加上葉耀邦及曾湛元壓陣，戰力旺盛。惟滿貫的板櫈力量較佳，南華主力戰將如何谷盡體能應對，十分關鍵。滿貫有惠龍兒、米勒、蔡再懃及吳松峻等主力，實力強橫，惟楊睿騏早前膝部受傷，已缺陣一場，來仗他能否落場亦成焦點。