世界羽聯年度最佳獎 安洗瑩雙喜臨門 中國成大贏家

BWF世界羽聯周一(9日)在年終總決賽晚宴上正式公布各項年度最佳，10個年度獎項中國擸走6項，「世一」石宇奇及奧運女單金牌得主南韓的安洗瑩，分別榮膺年度最佳男女單打球員，丹麥名將安賽龍則獲球員票選的最佳男運動員獎，而安洗瑩亦獲球員票選最佳女運動員獎，雙喜臨門成為今屆大贏家。值得一提，中國諶龍及南韓的李龍大在會上正式入選羽毛球名人堂。

今年BWF獎項設男單、女單、男雙、女雙以及混雙5個單項都會選出年度最佳，且今年也增加了兩個球員票選獎項，由球員自己來投票選出年度最佳的男女球員，以取代過去的最佳進步獎。

今屆爭逐年度最佳男單獎相當激烈，入圍最後4強包括中國球王石宇奇、中華台北周天成，以及兩位丹麥名將安賽龍、安頓臣，最後由石宇奇當選。至於南韓球后安洗瑩則擊敗中國名將王祉怡、韓悅和印尼一姐董珍奪得年度最佳女單。安洗瑩拿着獎座表示：「沒想過有這麽多球員投票給我，很開心獲得這兩個獎項，我的偶像李龍大剛進入名人堂，他叫我今天要盡情慶祝。我感受到很多人支持我，真的很感動。」

年度最佳男雙組合由中國的奧運銀牌梁偉鏗／王昶獲獎。中國女雙劉聖書／譚寧則是擊敗大熱的另一中國組合陳清晨／賈一凡奪得年度最佳女雙。至於年度最佳混雙4對中就有3對中國組合入圍，包括奧運金牌鄭思維／黃雅瓊、蔣振邦／魏雅欣，最後由馮彥哲／黃東萍殺出重圍獲獎。年度最佳殘疾人男/女運動員，亦分別由中國的屈子墨及李鳳梅贏得。此外，明日之星獎由今年表現相當亮眼的法國小將蘭尼亞（Alex Lanier）當選。