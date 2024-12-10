啟德保齡球館開幕　殘障運動員率先體驗

「IBF 保齡球世界杯」及「IBF 世界殘疾人保齡球錦標賽」將於明年1月起，先後在啟德體育園Top Bowl開戰，賽事主辦單位周二（10日）舉行場地開幕拜神儀式，一眾殘障運動員更能率先體驗場地，全力備戰。

由於胡兆康等港將赴海外參賽，因此是日僅殘障運動員出席活動，參與拜神及切燒豬儀式後，率先到設有40條線道的球館練習。從現場可見，保齡球線道上設置1塊LED屏幕，顯示線道的行數，每當有球手打出全中，更會顯示「Strike」的字樣。此外，球館地板亦刻意設計得較為平坦，方便殘障人士行動。

中國香港保齡球總會主席劉掌珠受訪時表示，精英運動員仍會以體院為訓練基地，並預告來年中起，有幾項大賽在Top Bowl舉行：「6月起會舉行公開賽及U22級賽事之餘，8月全運會的保齡球群眾運動賽事，以及11月世錦賽，亦會在這個場館展開。」

「珠姐」續指這個場館與海外的場地相比，絕不遜色：「我們在場地設置LED屏幕後，可以隨時展示任何國旗及贊助商標誌，場地外觀亦較科威特早前落成的場館美麗。」談到來年「IBF 保齡球世界杯」的售票情況，「珠姐」形容外界反應熱烈：「本身只預計有1500位球迷入場，但周一（9日）開售已售出超過400張門票，如果外界反應保持熱烈，可能要開放更多座位。」

6月於殘疾人保齡球公開賽，奪得男子TPB3級個人賽，緣及個人全能賽收穫銀牌的張凱童，就對場地讚不絕口：「第1次到這個球館練習，見到設計非常新穎，燈光比較柔和，令我十分舒服，而且球館設有40條球道，令更多市民打保齡球，對推廣這項運動有莫大幫助。」

至於另一港隊主力周培堅，則表示會盡力適應場地：「以往去其他地方打比賽，見識過不同場館的特色，希望我可以盡快適應這個場館，希望比賽時能得心應手。」