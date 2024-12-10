世界女排聯賽香港2025　6月18爆發賽程率先睇

2025體育盛事繼續上演！世界女排聯賽將於2025年6月18至22日再臨香港，將會有球迷熱捧的中國以及另外5支世界級勁旅競逐，包括巴黎奧運會冠軍意大利、2024年世界女排聯賽亞軍日本、世界排名第13的泰國、世界排名第15的捷克以及世界排名第20的保加利亞等，激戰可期。

香港站將會有6支球隊合演12場賽事。全新賽制中，女子組18隊參賽，採取預賽和總決賽形式。預賽為期3周，每周增至3個分站。排名最高的8支球隊將進入總決賽。「世界女排聯賽 2025」的參賽球隊包括比利時、巴西、保加利亞、加拿大、中國、捷克、多明尼加共和國、法國、德國、意大利、日本、南韓、荷蘭、波蘭、塞爾維亞、泰國、土耳其及美國。

當中重點賽事，要數中國、日本、意大利的強者對壘。意大利以皇者姿態連奪2023及2024年世界女排聯賽總冠軍，以及2024年巴黎奧運會金牌，勢不可擋。日本於去年的世界女排聯賽打出令人印象深刻的拼命防守，而且自2018年後首次來港參賽。至於香港觀眾的寵兒中國女排，每每在香港站都有超水準演出，帶來一場又一場精彩賽事。排總公布5日賽程，中國女排於揭幕日對捷克。