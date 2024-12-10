亞冠盃2　東方經典時刻永留　贏盡掌聲

隨著「亞冠盃2」6輪分組賽悉數結束，港超球隊東方的亞洲賽之旅亦告一段落；由澳洲悉尼開始，到日本廣島作結，短短3個月間，帶來連場精彩比併的東方可謂雖敗猶榮，表現贏盡球迷掌聲。作為首支錄得「亞冠盃2」勝仗的香港球隊代表，主帥盧比度（Chino）、門將葉鴻輝及年輕球員余在言（Jesse）一同細數當中的點滴，為球迷重溫東方於今季「亞冠盃2」留下的經典畫面。

盧比度：球員鬥志旺盛前所未見

東方今季以足總盃盟主身份出戰「亞冠盃2」，E組分組賽與日職亞軍廣島三箭、FC悉尼和卡雅等勁旅同組下，賽前一度被外界形容為「死亡之組」，提到抽籤結果揭盅時的心情，主帥盧比度坦言已預料到將會硬仗連連，唯有調節心態應戰：「抽籤結果出嚟嘅時候，已經知道對手實力都係好有競爭性嘅，出線機會渺茫，老實講冇背負一定要贏嘅成績壓力，但對住咁強勁嘅對手，反而喺球員身上見到前所未有嘅鬥志，落到場交足功課，佢哋嘅心態絕對抵讚。」

最終東方今輪曾作客以2比1力挫卡雅，錄得香港球隊「亞冠盃2」首勝的成績，18歲小將吳宇曦更於謝幕戰中攻破廣島三箭大門，兼終止香港球會作客日本22年來不入球紀錄，Chino認為以上種種是意想不到的收穫，又冀年輕港產球員在國際被看見：「我自己都估唔到可以喺『亞冠盃2』有咁嘅成績，係意料之外，特別依家每個人都討論緊『吳宇曦』呢個名，呢趟旅程令到『宇曦』等小將畀更多人認識，如果佢未來有機會加盟更高水平嘅球隊，甚至可以去外流深造，亦係對球隊青訓發展方針嘅肯定。站喺我嘅立場，呢樣嘢比起成績名銜（win the title）更重要，我哋想畀到香港球員一個未來（make Hong Kong players to have a future）。」

葉鴻輝：作客贏卡雅首勝最難忘

要數到「亞冠盃2」6輪分組賽的最難忘一役，隊中的「老大哥」葉鴻輝毫不猶疑地選出10月中旬作客擊敗卡雅的首場勝仗：「原本卡雅踢嘅日子因為大雨取消咗，延期一日仲要係改中午，加埋菲律賓個仿真草場唔太理想，真係好惡踢，但最後我哋都贏到今屆賽事第一場波，卡雅呢輪分組賽係特別印象深刻。」「阿輝」又認為團隊精神得以讓球隊於踢出部署：「當然抽籤之後都知對手實力喺我哋之上，尤其是FC悉尼同廣島三箭，好彩所有球員都跟住教練嘅指示，踢到賽前嘅部署，去到咁高水平嘅亞洲賽事，團隊精神係好緊要，令到成隊波喺呢次『亞冠盃2』保持平衡。」

余在言：體驗高水平賽事

23歲的新生代中場余在言（Jesse）於今次「亞冠盃2」分組賽中6戰全勤，Jesse表示與亞洲頂尖球隊交手獲益匪淺，對於「亞冠盃2」之旅劃上句號感到不捨：「上年球隊咁辛苦爭個足總盃番嚟，都係為咗想踢『亞冠盃2』，而家完咗我覺得有少少苦甜交集，呢幾個月好開心可以參與到呢項亞洲賽，同港超以外嘅球隊交手，令我感受亞洲頂級球隊嘅足球水平，希望可以累積經驗一路進步。」

自9月起，每逢東方主場分組賽事平均動員過千球迷入場，更有死忠粉絲團隨隊作客打氣，Jesse相當感謝球迷的熱烈支持：「好多謝球迷一路支持，我哋代表香港球隊出戰，每次聽到主場打氣都特別大聲同『有feel』，無論亞冠、聯賽、盃賽或者香港隊，我哋會每場盡全力踢，希望球迷繼續撐東方。」