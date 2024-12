亞冠盃2　東方經典時刻永留　贏盡掌聲

隨著「亞冠盃2」6輪分組賽悉數結束,港超球隊東方的亞洲賽之旅亦告一段落;由澳洲悉尼開始,到日本廣島作結,短短3個月間,帶來連場精彩比併的東方可謂雖敗猶榮,表現贏盡球迷掌聲。作為首支錄得「亞冠盃2」勝仗的香港球隊代表,主帥盧比度(Chino)、門將葉鴻輝及年輕球員余在言(Jesse)一同細數當中的點滴,為球迷重溫東方於今季「亞冠盃2」留下的經典畫面。

盧比度:球員鬥志旺盛前所未見

東方今季以足總盃盟主身份出戰「亞冠盃2」,E組分組賽與日職亞軍廣島三箭、FC悉尼和卡雅等勁旅同組下,賽前一度被外界形容為「死亡之組」,提到抽籤結果揭盅時的心情,主帥盧比度坦言已預料到將會硬仗連連,唯有調節心態應戰:「抽籤結果出嚟嘅時候,已經知道對手實力都係好有競爭性嘅,出線機會渺茫,老實講冇背負一定要贏嘅成績壓力,但對住咁強勁嘅對手,反而喺球員身上見到前所未有嘅鬥志,落到場交足功課,佢哋嘅心態絕對抵讚。」

最終東方今輪曾作客以2比1力挫卡雅,錄得香港球隊「亞冠盃2」首勝的成績,18歲小將吳宇曦更於謝幕戰中攻破廣島三箭大門,兼終止香港球會作客日本22年來不入球紀錄,Chino認為以上種種是意想不到的收穫,又冀年輕港產球員在國際被看見:「我自己都估唔到可以喺『亞冠盃2』有咁嘅成績,係意料之外,特別依家每個人都討論緊『吳宇曦』呢個名,呢趟旅程令到『宇曦』等小將畀更多人認識,如果佢未來有機會加盟更高水平嘅球隊,甚至可以去外流深造,亦係對球隊青訓發展方針嘅肯定。站喺我嘅立場,呢樣嘢比起成績名銜(win the title)更重要,我哋想畀到香港球員一個未來(make Hong Kong players to have a future)。」

葉鴻輝:作客贏卡雅首勝最難忘

要數到「亞冠盃2」6輪分組賽的最難忘一役,隊中的「老大哥」葉鴻輝毫不猶疑地選出10月中旬作客擊敗卡雅的首場勝仗:「原本卡雅踢嘅日子因為大雨取消咗,延期一日仲要係改中午,加埋菲律賓個仿真草場唔太理想,真係好惡踢,但最後我哋都贏到今屆賽事第一場波,卡雅呢輪分組賽係特別印象深刻。」「阿輝」又認為團隊精神得以讓球隊於踢出部署:「當然抽籤之後都知對手實力喺我哋之上,尤其是FC悉尼同廣島三箭,好彩所有球員都跟住教練嘅指示,踢到賽前嘅部署,去到咁高水平嘅亞洲賽事,團隊精神係好緊要,令到成隊波喺呢次『亞冠盃2』保持平衡。」

余在言:體驗高水平賽事

23歲的新生代中場余在言(Jesse)於今次「亞冠盃2」分組賽中6戰全勤,Jesse表示與亞洲頂尖球隊交手獲益匪淺,對於「亞冠盃2」之旅劃上句號感到不捨:「上年球隊咁辛苦爭個足總盃番嚟,都係為咗想踢『亞冠盃2』,而家完咗我覺得有少少苦甜交集,呢幾個月好開心可以參與到呢項亞洲賽,同港超以外嘅球隊交手,令我感受亞洲頂級球隊嘅足球水平,希望可以累積經驗一路進步。」

自9月起,每逢東方主場分組賽事平均動員過千球迷入場,更有死忠粉絲團隨隊作客打氣,Jesse相當感謝球迷的熱烈支持:「好多謝球迷一路支持,我哋代表香港球隊出戰,每次聽到主場打氣都特別大聲同『有feel』,無論亞冠、聯賽、盃賽或者香港隊,我哋會每場盡全力踢,希望球迷繼續撐東方。」