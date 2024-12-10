皇馬唔等阿奴　冬窗簽達洛治

皇家馬德里搵右閘有新進展，據報佢哋唔等阿歷山大阿諾特出年夏天免費加盟，決定明年1月冬季轉會窗出手，向曼聯簽入葡萄牙國腳達洛治，曼聯轉會費標價4,500萬鎊(約4.46億港元)都照畀，以迎接下半季賽事。

皇馬防線一直唔夠人，除咗幾位中堅輪流受傷，右閘更只得32歲老將丹尼爾卡華積，而且近期受傷要用盧卡斯華斯基斯頂住，搵個年輕當打右閘先係長遠之計，最初佢哋屬意阿歷山大阿諾特，但要等明年夏天約滿，而且利物浦今季成績出乎意料咁好，「阿奴」極可能續約，所以皇馬決定轉移目標。

皇馬右閘PlanB方案就係達洛治，據報曼聯對於出售達洛治持開放態度，只要到價就會出售，標價4,500萬鎊，收回資金仲可以畀新帥魯賓艾摩廉增兵；至於達洛治本人則渴望「上艦」，在更大舞台爭取表現。

報道指，皇馬就達洛治交易談判進入尾聲，下月轉會市場重開即可進行交易。25歲嘅達洛治2018年夏天由波圖加盟曼聯，至今6個半球季，其中2020至21年球季外借到AC米蘭，今季曼聯簽入馬沙拉奧，達洛治要客串左閘，艾摩廉上任後再改踢左翼，而且人工偏低，周薪只得8.5萬鎊，想走都好正常。