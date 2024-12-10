香港東方首派麥洛連戰PBA專員盃　繳32分23籃板主宰賽場

香港東方上仗以99：81擊敗菲律賓電信TNT (TNT Tropang Giga)重啟勝利之路，周二（10日）晚續戰PBA專員盃，對陣黑水精英(Blackwater Elite)，「藍軍」克服半場落後10分劣勢，第三節打出「一波流」以27：9逆轉局勢，加上首度亮相聯賽的中鋒麥洛連狂轟32分、外加23個籃板的「超級雙雙」，最終以84：75擊敗對手取得二連勝，戰績暫錄4勝1負。東方下場將於周日（15日）對壘今季首場作戰的巴朗加國王(Barangay Ginebra San Miguel)。

今場香港東方常規主力之一的奇勒因傷休戰，首度派出麥洛連接替大前鋒位置。甫開賽，兩軍各不相讓，香港東方一度打出10：0攻勢，首節以23：21些微領先。第二節，黑水精英反彈佔據主動優勢，多次搏得犯規站上罰球線，上半場反先49：39，核心外援George King半場攻入31分10籃板，東方的麥洛連則取得22分。

轉邊後迎來轉捩點，香港東方加強攻防力度，以堅固的防守封鎖George King策動攻勢，加上林爵華、徐遠成和張延隆交出表現，狂風掃落葉之勢打出單節27：9，抹去半場落後10分劣勢，並以66：58領先進入決勝節。儘管麥洛連在最後一節初段就陷入犯規麻煩，但仍無阻這名加拿大籍中鋒主宰比賽，並在餘下近4分鐘時射入一記三分彈，助「藍軍」以80：64奠勝，同時亦是今場最大比數差距。香港東方憑出色的團隊防守令George King下半場僅得10分2籃板，最終以84：75勝出，取得二連勝的同時送贈對手3連敗。

數據方面，香港東方3人得分上雙，麥洛連轟全隊最高的32分，外加23個籃板、1偷波及1封阻；楊和貢獻14分7籃板，林爵華亦交出「雙雙」10分及11個籃板。黑水精英則由George King繳出全場最高的41分12籃板。

香港東方主教練巴拿莫域賽後表示：「奇勒肌肉拉傷，雖然傷勢微不足道，但仍需要休息一場接受治療」，「巴帥」續說：「Chris（麥洛連）熟悉球隊的一切，為今場比賽提供了很多幫助，雖然上半場我們手感不佳，而且未能打起應有的團隊波，但好在下半場調整得不錯，最終控制了比賽。」首戰PBA專員盃的麥洛連認為今場發揮一如往常：「這場比賽我一直在保持做簡單的工作，照顧好内線、籃板和防守，剩下的順其自然就好。」