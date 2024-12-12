直播南華鬥滿貫　前二保衞戰有睇頭

甲一周四尾場上演「Big 4大戰」，南華自銀牌賽後重遇滿貫，這場勝負對能否搶得常規賽、登上季後賽「直通車」前二名相當關鍵，今場「紅綠激戰」球迷不容錯過。（on.cc東網及港台電視32周四晚上8時40分同步直播）

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根據賽制，常規賽前兩隊將用打附加賽，直接晉身「4強季後賽」。目前6戰全勝的香港東方最有機會搭上季後賽「直通車」，而滿貫及南華同為4勝1負（均同負於東方），故來仗哪隊獲勝而又保持勢頭至之後的比賽的話，能躋身前二的機會較大。

滿貫銀牌賽以65：78不敵南華，不過該戰「綠軍」中鋒惠龍兒、新兵吳松峻及外援米勒均未有上陣，滿貫主力得分手蔡再懃表示，今仗重遇對手有信心：「今場頗有把握，Duncan（惠龍兒）回歸，加上吳松峻和外援米勒在陣中，球隊實力對比銀牌賽時確實增強了，特別在鞏固籃板方面。我認為己隊球員經驗以及板凳深度都比對手優勝，這場如能取勝基本上能鎖定常規賽第2名，我們必定盡全力一戰。」

滿貫上仗惡鬥香港東方，上半場表現上力僅落後1分，惟外援米勒受到嚴防起手機會不多，命中率跌至25％得11分，加上團隊罰球命中率低下，全場20球罰球僅中6球，錯失不少追分機會，最終以65：72吞下敗仗，4連勝告終。蔡再懃表示球隊今仗會作出調整，「我、大佬（吳松峻）、Duncan（惠龍兒）會入楔更多，為米勒製造多點機會，同時分擔他的持球壓力。」值得一提的是，上仗未有上陣的滿貫控衞楊睿騏今仗續因腳傷休戰，串連工作將主力由吳松峻負責，阿懃提醒隊友「一人行多步」。

至於南華上場以89：76力挫康仁福建，其中朱亮狀態大勇，三分球6射4中，貢獻27分、6個籃板、6次助攻，外援安德拉亦交出27分、8個籃板高效表現。其實南華上半場面對甚大挑戰，僅以5分領先，面對福建的「三分雨」決勝節更一度落後66：67，幸好眾將頂住壓力，陳怡富、朱亮及安德拉關鍵時刻各有表現，協助球隊奠勝。

南華前鋒葉耀邦上仗上陣時間減少至22分鐘，錄得5分進帳，他承認因為感冒發燒以致狀態不佳，期待今仗以更佳狀態示人，「對福建的勝仗對於保住頭4位置有很大幫助，這亦令我們士氣有所提升。今場對手內線衝擊力會比銀牌賽大好多， 但我們都有Tommy（朱亮）和安德拉，希望可以制衡他們。」