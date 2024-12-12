曼城吞祖記兩蛋跌落22位　下場鬥巴黎定生死

曼城危機加劇！周四(12日)凌晨歐聯賽事，曼城作客慘吞祖雲達斯兩蛋，近10場賽事第7次輸波，對上3輪歐聯只拎到1分之下，依家已經跌落第22位瀕臨出局，「藍月亮」下輪仲要作客排25位嘅巴黎聖日耳門(PSG)，勢成兩大豪門嘅出線生死戰。

作客嘅曼城今場仍然較多控球，不過製造機會唔多，得艾寧夏蘭特近門快射被救較有睇頭。53分鐘祖雲達斯打破僵局，杜辛華荷域接應基倫耶迪斯傳中頭槌頂入，75分鐘再憑一次快速反擊，由韋斯頓麥堅尼禁區內無人看管下車身抽入，曼城慘輸0比2。

今屆歐聯前8名直接晉級16強，第9至24名可以踢附加賽，曼城輸波後已跌到落第22位，只係比排25位嘅PSG多1分，而曼城下輪正正就要作客該法甲班霸，曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我哋目標係要晉級，最後兩場拎4分應該夠，下場去巴黎會嘗試贏波。」曼城作客PSG後，最後一輪歐聯會迎戰布魯日。

下輪歐聯要到1月底先進行，曼城當務之急係要盡快振作應付英超，下周一(16日)凌晨就要嘅「曼市打吡」迎戰曼聯，哥帥表示：「我哋今仗全場都踢得好好，只係差最後一腳，有啲機會未做好，但我覺得好接近入波，總有一日會轉化做入球，我好愛我呢隊波。」