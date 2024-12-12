沙卡成歐洲3大殺神　阿仙奴大破摩納哥

周四(12日)凌晨歐聯，阿仙奴主場3比0大破摩納哥，升上聯賽榜第3位，出線形勢非常樂觀。「兵工廠」今場最大功臣係布卡約沙卡，呢位翼鋒交出2入波同1助攻包辦3球，近兩季歐聯貢獻入球數字，僅次於哈利卡尼同雲尼斯奧斯祖利亞。

阿仙奴今場控制大局，34分鐘由布卡約沙卡接應加比爾捷西斯傳中近門射入，但若非加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利同馬田奧迪加特連環單刀失機，半場肯定唔止贏1比0。換邊後摩納哥一度反客為主，不過阿仙奴頂得住，78分鐘由有摩納哥門將被夏維斯力逼下解圍失誤，布卡約沙卡門前射成2比0。完場前2分鐘布卡約沙卡右路射門，夏維斯門前加一腳轟入，助阿仙奴大勝3比0完場。

阿仙奴上季重返歐聯後，布卡約沙卡至今有8個入波同5次助攻，製造13個入球成為歐聯「3大殺器」，只有哈利卡尼(18球)同雲尼斯奧斯祖利亞(16球)製造更多入波。阿仙奴領隊阿迪達表示：「沙卡嘅目標係成為世界最佳之列，佢有咁嘅質素，而且每日都做好準備，以佢依家年紀(23歲)做到咁嘅成績，實在難能可貴。」