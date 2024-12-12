國際足協周三(11日)喺蘇黎世舉行會議，正式宣布沙特阿拉伯喺冇任何競爭對手下，自動成為2034年世盃主辦國。至於2030年世盃就落實由葡萄牙、摩洛哥、西班牙主辦，烏拉圭、阿根廷同巴拉圭協辦，同樣係破天荒嘅安排。

由於未有其他國家競爭，近年投入大量金錢發展足球嘅沙特，順利成為2034年世盃主辦國，亦係繼卡塔爾舉辦2022世盃後，決賽周再一次喺亞洲上演。同卡塔爾一樣，由於沙特喺夏天氣溫超過40度，所以決賽周舉行時間幾乎肯定會更改，傳聞好大機會安排1月份舉行。

另外，2030年係世盃舉辦100周年，國際足協破天荒由6個國家「做東」，葡萄牙、摩洛哥、西班牙係主要合辦國家，而3個南美國家阿根廷、烏拉圭同巴拉圭會各舉辦1場賽事。烏拉圭同阿根廷係首屆世盃冠、亞軍，而南美足協總部位於巴拉圭，6支主辦球隊都可以直接進身決賽周。

百周年世盃係世盃史上首次「跨洲份」作賽，葡萄牙球星C朗就喺社交網慶祝葡萄牙成功申辦世盃：「夢想成真」，佢仲形容2030世盃將會係「史上最特別嘅一屆世盃」。依家喺沙特比賽嘅C朗，同時亦恭賀沙特拎到2034世盃主辦權，沙特則喺消息公布後，舉行大規模慶祝。