短池游泳世錦賽　邦迪50蝶二刷世績兼奪雙冠王

邦迪是役收穫價值2.5萬美金的世績獎金及價值1萬美金的「Double Crown」獎勵。（賽事官方圖片）

世界短池游泳錦標賽續於布達佩斯進行次日賽事，世界頂尖泳手繼創新績，其中瑞士新星邦迪（Noe Ponti）再度打破世界紀錄，首奪賽事50米蝶泳金牌，加上早前於游泳世界盃奪冠，達成該泳項「雙冠王」，而澳洲女將Lani Pallister在800米自由泳打破賽事最佳成績封后，添短池世錦賽第5個冠軍頭銜。

邦迪在今年10月出戰游泳世界盃上海站50米蝶泳，終以21秒67的新世績奪金。時隔1個多月後亮相短池世錦賽，並在開幕日進行的50蝶初賽游出21秒43，再度刷新個人及世界紀錄，翌日決賽更是愈戰愈勇，後半段發力取得明顯領先，首名衝線奪得金牌，較初賽成績再縮短0.11秒，將世界紀錄推高至21秒32。值得一提，這是邦迪今年度第4次改寫世界紀錄。

另邊廂，澳洲自由泳好手Lani Pallister在女子800米自由泳泅出8分01秒95，將賽事最佳紀錄縮短近一秒，繼兩年前在墨爾本短池世錦賽奪得400米、800米、1500米自由泳，以及4x200米自由泳接力冠軍後，今收穫賽事第五個冠軍頭銜。

至於美國「蝶后」華殊在首個決賽日兩次刷新世界紀錄後，第二日轉戰100米自由泳，在準決賽游出50秒49，打破賽事冠軍紀錄，以首名晉級決賽。而巴黎奧運銀牌得主、中國女將唐錢婷，在100米蛙泳準決賽發揮搶鏡，以1分02秒37的成績刷新由她自己保持的亞洲紀錄，僅慢世界紀錄0.01秒，強勢晉身決賽與世界好手爭逐獎牌。