被夏蘭特睇小 阿仙奴小將首演創紀錄

阿仙奴近期防線爆傷兵潮，歐聯對摩納哥一仗，就用到18歲小將利維斯史基利出任左閘，亦係佢首次喺歐聯正選上陣。史基利未有怯場，開紀錄一球更加佔極大功勞，今場錄得96%傳球成功率，創下阿仙奴18年紀錄。

史基利首次喺歐聯擔正，就要擔任左閘內切中場嘅重要角色，上半場開紀錄一球，就係佢喺中場被對手力逼下，用身位保護個波再交出致命直線，畀加比爾捷西斯傳中布卡約沙卡入波。沙卡賽後表示：「史基利表現好亮眼，第1個入波佢係大功臣，我同佢講呢個(歐聯)就係你嘅水平，唔需要懷疑自己。」

史基利喺媽媽入場打氣下完成歐聯首次正選，佢賽後亦表示：「我為自己覺得光榮，我一直相信自己，好多謝球會畀我機會，我以沙卡為榜樣。」阿仙奴9月作客曼城賽後發生衝突，史基利曾加入做「和事佬」，但被艾寧夏蘭特侮辱：「你係邊X個？」今場總算係嶄露頭角。

統計顯示，史基利今場47次傳送有45次成功，傳球成功率高達96%，阿仙奴對上一次有19歲或以下球員喺歐聯錄得96%或以上傳球成功率，已經係2006年9月嘅佐羅，而史基利正正就係2006年9月出世。