【香港立技之王者決賽】周日觀塘海濱爆發

「2024武搏冬季嘉年華」周日(15日)假觀塘海濱VESSEL發現號03，盛大舉行。當中重頭戲「香港立技之王者決賽」，於當晚6時展開，25位搏擊好手，將為一眾拳迷帶來連場精彩的綜合搏擊賽事，當晚更會有3條男子銀腰帶，以1條兒童銅腰帶得主誕生。

3條男子銀腰帶之中，62.5公斤級將出現「神仙打架」之局面！來自MTS Muay Thai & Fitness的鄺棟輝，以驚人力量見稱，今年曾嘗過33秒KO對手的滋味，暫列「Shoot Boxing年度計分賽」62.5KG級的榜首，被視為周日奪標的頂頭大熱。

來自Bomber Gym的黃智軒，曾多次參與本地和日本專業賽，經驗十足。包括8月在「亞洲立技之王者大賽」以3:0輕取內地拳手潘杰，充分展現其靈活身手，以及有效執行防守反擊戰術之能耐。

Core Combat的譚鈞堯今年則積極參與「Shoot Boxing年度計分賽」，穩居62.5公斤級次位，其穩定性和持續進步的態度，令他成為一個不容小覷的競爭者。至於來自富德拳館的顏嘉展，曾於8月「亞洲立技之王者大賽」越級挑戰內地星將賈夢強，雖未能如願取勝，卻讓其上了寶貴一課，預期周日在擂台上，能繼續有水準發揮。

賽會將抽籤決定周日兩場「男子62.5公斤級銀腰帶」初賽(SHOOT M1及M2)的對手，並於當晚較後時間(SHOOT M9)決出冠軍。其他男子銀腰帶方面，57.5公斤級則由S-Fight的唐肇宏和富德拳館的黃良偉爭奪；70公斤級會由吳文謙、饒海天和陳子龍3人之中決出王者。

至於「兒童45公斤級銅腰帶」(SHOOT M4)上演「港日大戰」，來自日本的竹內勇雄從小學習搏擊，技術比同齡選手佔優，故在今年「Shoot Boxing計分賽」憑高參與率及勝率，以145分高踞兒童45公斤級榜首；屬於力量型的本地薑梁樂賢也不示弱，祟尚進攻的他以90分排行第二。兩人在今年2月曾經碰頭，當時竹內勇雄以2:0獲勝。

「香港立技之王者決賽」票價分為港幣$680（VIP門票）和$380（普通門票），現於 www.1hkicf.com/buy-tickets/ 發售。