香港7欖3月舉行　男子港隊銀劍賽爭衞冕

「香港國際七人欖球賽2025」將於2025年3月28日至30日假啟德主場館舉行，今屆賽事繼續舉辦「Melrose銀劍賽」，香港男、女子7人欖球代表隊，將與亞洲勁隊爭逐冠軍寶座。

「Melrose銀劍賽」分組結果出爐，男子組方面，衞冕的香港將再次與日本、中國交鋒，而女子組賽事則有香港迎戰泰國和哈薩克斯坦。首屆「Melrose銀劍賽」，香港男子隊以22：12擊敗日本贏得冠軍，香港女子隊則在決賽不敵中國，奪得亞軍。

2025年「七人欖球挑戰者系列賽」也將於3月展開，挑戰者系列賽的3場賽事中排名前4名的球隊將，於5月初赴洛杉磯參加「SVNS七人欖球系列賽」的升降班附加賽。

香港7人欖球隊主教練莊保羅表示：「港男、女子隊雙雙取得挑戰者系列賽的資格，我們目標達成了。能夠出戰這些世界級賽事，爭取晉級至系列賽，是我們在亞洲賽事中取得的成果。6至7星期內有4場比賽，時間安排有點困難，球員之間的競爭也很大，現在要挑選出戰的陣容變得很困難。」

「七人欖球挑戰者系列賽」的頭兩站賽事，將會連續兩星期（3月1日至2日及3月7日至8日）在南非開普敦展開，第三站賽事將緊接「香港國際七人欖球賽」後，於4月11日至12日在波蘭克拉科夫舉行。