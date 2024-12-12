【歐霸盃】英倫打吡格流受讓筍到痹

今晚歐霸盃有場「英倫打吡」，蘇超勁旅格拉斯哥流浪主場硬撼英超豪門熱刺。論雙方人腳名氣同所屬聯賽水平，當然係熱刺秤先，但講到近期狀態，「格流」明顯更勝一籌，各項賽事錄得4連勝，反觀熱刺連番失利，近5場作客更輸足4場，擺明讓唔起「格流」，首選讓球主勝。（Now 643周五凌晨4時直播）

格拉斯哥流浪季初表現麻麻，搞到依家喺聯賽被榜首些路迪拋離11分，爭標極為困難，相信今季目標會放晒喺盃賽身上。事實上「格流」今屆歐霸盃演出唔曳，5戰取得3勝1和1負，包括上輪作客4比1大炒法甲球隊尼斯，證明佢哋並非以往嘅陪跑分子。連同蘇超在內，「格流」近4仗全勝之外，合共轟入14球，火力異常強勁，配合地利優勢，足以撕破熱刺條防線。

同「格流」相反，熱刺近期愈踢愈沉，上場英超「倫敦打吡」主場領先2球下，最終竟然以3比4不敵車路士，遭受兩連敗。熱刺成績走下坡皆因防線傷兵眾多，一對中堅基斯甸羅美路及雲迪雲剛復出又傷過，另一位中堅賓戴維斯及門將古里莫維卡里奧仲養緊傷，領隊普斯迪高路得番一位常規中堅達古仙可用。加上佢哋始終以英超行先，為免傷兵問題惡化，踢歐霸未必搏盡，作客要讓波相當牙煙。

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