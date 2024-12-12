外流港將　蔡駿宏無悔葡萄牙追夢

「每件事發生都有它的原因，即使挫折時總會質疑自己，但只要保持信念，最終總會看到曙光。」兒時同窗杜俊暉（Anthony）早已進身「大港腳」行列，蔡駿宏（Jovan）近年在葡萄牙卻因種種問題停滯不前，但他卻從無怨言，繼續探索屬於自己的道路，期待着穿起香港隊球衣的一天。

蔡駿宏3年前曾接受本報訪問，當時15歲的他在HKBOAS足球學校推薦之下，遠赴葡萄牙闖蕩，成功獲得葡超球隊費利拿青睞，加入其U17梯隊。3年過去，剛高中畢業的Jovan有感足球才是最終歸宿，遂決定全心踢足球，以成為職業足球員為目標。

近年他輾轉效力過Padroense FC、Leca FC等青年軍，卻因為傷患和身份等問題處處碰壁：「初到埗時因為身份問題無法比賽，之後長高時又患上『脛骨結節骨骺炎』（Osgood-Schlatter），導致我錯過很多比賽時間。」但即使如此，他從來沒有自怨自艾：「如果當初留在香港，可能現在我已經沒有再踢足球。目前有機會可以在葡萄牙追逐夢想，只要繼續努力相信自己終有一日會成功。」

就在半年前，當時效力保頓的杜俊暉首獲「大港腳」徵召，更在對伊朗的世盃外賽事攻入「地標球」，同是18歲的Jovan，與Anthony兒時曾同受訓於香港車路士足球學校。「知道他獲港隊徵召後，我也有向他送上祝福，我為他感到自豪。」事實上，Jovan在今年6月其實也曾獲足總接觸：「港隊教練Ben Sir（張益明）曾詢問過我的情況，想邀請我暑假回港參加港隊青年軍集訓，但我當時因為要爭取試腳機會而婉拒了。」

Jovan憶述，當時他隻身從波圖到里斯本的艾馬多拉試腳，大概要同200人爭奪100個名額，競爭之激烈程度可想而知。「這幾年因種種問題錯過很多機會，難得得到葡超球隊試腳的機會，就應該好好把握。」最後的犧牲總算得到回報，憑着試腳表現成功爭取到這支葡超球隊的一紙合同，並被派往轄下C隊征戰地區聯賽。

每星期他會與B、C和U19梯隊共同操練，教練會按表現點兵出戰不同組別賽事，稍不留神便會失去位置，更有機會被打落更低組別。司職攻中的Jovan目前在C隊恆常上陣，並充當派牌角色，但因為其多上腳的特性，而時常被當地體型龐大的對手重點「招呼」，Jovan苦笑道，雖則刻苦但總算經常能為球隊「Draw foul」。

談到目標，Jovan明言希望短期內能爭上B隊，長遠目標當然是征戰葡超。論到夢想，Jovan仍然希望彌補今年暑假的遺憾：「我在香港出生和成長，永遠也是香港人。如果香港隊未來徵召我，我會很開心和感恩，並一定會盡我所能幫助港隊。」

【蔡駿宏小檔案】

出生日期：

2006年1月30日（18歲）

位置：進攻中場、左翼鋒

身高：1米78

現效力球隊：艾馬多拉C隊

曾效力球隊：

Leca FC U19、

費利拿U17、

Padroense FC U17、

車路士足球學校（香港）、

HKBOAS FC

屋企人為撐愛兒移居葡國

Jovan得以在足球道路上奔馳，少不免家人的扶持，當中爸爸Billy的全力支持更是舉足輕重。Billy受訪時坦言自己以前是「典型香港人」，為糊口奔波勞碌，甚至犧牲健康，但當得知兒子有出外踢足球的想法和潛力時，很快就作出舉家移居葡萄牙的決定：「難得兒子想出外追夢，難道不成全他嗎？」

對於Jovan的未來發展，Billy不敢給予兒子太大壓力，但假如未來發展並不符合期望，他亦不會反對Jovan回港發展：「眼見他在葡萄牙對一些高大對手都不落下風， 我認為香港隊現時就是最缺乏這一類中場，我相信他定能作出貢獻。」