【歐霸盃】曼聯第一隊入球搶韁開餐

今晚歐霸焦點戰，捷克勁旅柏辛域陀尼亞主場鬥英超曼聯。「紅魔」2連敗急求反彈，新帥魯賓艾摩廉亦崇尚進攻，佢哋踢歐霸例必搶韁，經常先入波，撞正後防不穩嘅主隊，有望盡早打破僵局，不妨捧曼聯「第一隊入球」。（Now 643周五凌晨1時45分直播）

曼聯喺新帥魯賓艾摩廉接手後，未如預期般極速反彈，單計聯賽就連輸2場，其中上仗連番犯錯，搞到30年來首次喺主場輸畀諾定咸森林，非常肉酸。

雖然艾摩廉叫球迷畀啲耐性，亦明白急需一場勝仗止血兼穩住軍心，佢上任後領軍踢咗5場波，錄得2勝1和2負，共入10球兼只有1場食白果，其中3場先開紀錄，可見呢位葡萄牙少帥逐步改善前任坦哈格前線啞火嘅問題，拉舒福特、海倫及般奴費南迪斯等中前場明顯有起色，今仗以攻代守下，有利先開紀錄。

另邊廂，柏辛域陀尼亞雖然喺今屆歐霸表現有驚喜，連同外圍賽在內，近9場獲6勝3和未輸過，但要留意佢哋近5場歐霸得1場冇失波，防守唔算穩健，面對如狼似虎嘅「紅魔」，可能被殺個措手不及。再者曼聯屬歐霸「急先鋒」，今屆5場賽事獲2勝3和之餘，全部先開紀錄，其中4場喺上半場已經率先攻陷對手，加上佢哋目前排積分榜第12位，僅差第8名嘅格拉斯哥流浪1分，仍然甚有機會爭取前8嘅直入16強資格，今晚作客唔會客氣，實行搶攻盡快打好贏波基礎，隨時初段就先拔頭籌。

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