甲一　康仁福建擊敗晉裕重返勝軌　1月迎滿貫

甲一男籃周四（12日）頭場，甲一男籃周四（12日）頭場，康仁福建於修頓場館以91：70擊敗晉裕，將戰績改寫成4勝3負，明年1月9日將大戰滿貫。

晉裕外援艾勤開段手感不俗，個人包辦球隊前7分，領先7：5。康仁福建由林俊達轟入兩球三分波，加上李察士、楊瑞鴻上籃得分，打出一波8：0攻勢反超前，其後更有黃律堯、黃子謙、懷斯外圍連環發炮，極速拋離至26：12。

第2節晉裕嘗試反擊，後備上陣的梁民熊轟入3球三分波，連計罰球單節取10分，不過球隊得分點不多，防守端亦因對抗性、速度不夠而頻頻受壓。康仁福建林俊達、李察士攻擊顏色地帶，外圍方面，今日生日的蔡龍德命中45度三分球，楊瑞鴻亦在底角轟三分，半場領先47：31。

換邊後，晉裕加強防守，歐文輝、艾勤、趙蕸雄先後上籃得分，力追至41：52。康仁福建楊瑞鴻和李察士先後博得「and 1」，李察士單節10分，帶領球隊以63：53領先。

決勝節，康仁福建未有手軟，黃子謙貢獻「3＋1」，之後又命中三分彈，助球隊拉開19分差距。晉裕則有蘇志樂剷籃，曾朗謙及梁民熊轟入三分球嘗試收復失地，惟始終難敵福建「三分雨」，黃子謙和張偉康外圍再轟3球，前者單節豪取15分，助球隊最終以91：70取勝。於修頓場館以91：70擊敗晉裕，將戰績改寫成4勝3負，明年1月9日將大戰滿貫。

今場康仁福建有4人得分上雙，外援李察士貢獻「雙雙」24分13籃板，黃子謙全場轟5球三分，交出18分3籃板，林俊達亦有12分進帳，楊瑞鴻取11分4籃板5助攻。

康仁福建上場不敵南華，今仗擊敗晉裕重返勝軌，黃子謙賽後表示，「今場狀態不錯，但要多謝隊友為我製造出手空間，令我命中一些三分球。這場勝仗對爭入前4很關鍵，如能在之後兩場取得勝利，有機會取得常規賽前4名。」

今季福建加入不少新兵，黃子謙期望球隊可以再衝前4：「球隊今季訓練強度增加，另外林俊達、張偉康亦為球隊注入外圍火力，輪換亦有更多選擇。今季我們首要目標是和上季一樣晉級季後賽4強，我希望能在外圍取得更多得分數，為球隊達成目標。」