南華5人得分上雙挫滿貫　下周二對永倫演銀牌決賽戲碼

甲一男籃聯賽周四（12日）晚尾場上演「紅綠大戰」，兩軍陣容勢均力敵，上半場互相拉鋸，南華下半場發力一度領先18分，最終憑5人得分上雙，以77：64擊敗滿貫，取得2連勝，暫以5勝1負戰績列聯賽榜第2位。

南華先發陣容沿用朱亮、曾湛元、葉耀邦、關雋陶及外援安德拉，滿貫派出惠龍兒、蔡再懃、吳松峻、方誠義和外援米勒應戰。

甫開賽，兩軍以快打快，南華首發5人先後開齋，蘇柏軒及陳曉峰後備上陣亦交出表現。滿貫則由中鋒惠龍兒兩度挑戰禁區得手，蔡再懃轟兩記三分彈，鄧志恒強攻籃底搏得「And 1」，雙方戰成19平手。曾湛元讀秒階段命中三分，助南華首節領先22：19。

次節，陳怡富底角三分穿網，林俊光射入「Answer 3」，射手李琪外圍開齋，米勒「拉桿騷」剷籃，滿貫反先27：25，惟早段已錄滿隊犯。南華趁勢發難，兩度反擊快攻得分，加上安德拉補籃打入「2加1」，「紅軍」再度奪回領先優勢，隨後安德拉送出「排球式」封阻，曾湛元外圍「wide open」再中，球隊氣勢高漲。惠龍兒和蔡再懃內外開弓助滿貫緊咬比數，期間南華疑似有防守妨礙中籃（Goaltending），滿貫助教踩出球場出示平板電腦回放，不過球證仍維持原判，蔡再懃搏得犯規兩罰中1，第二節僅以40：42些微落後。

安德拉上半場繳出9分10籃板，易邊後憑拿手好戲的籃底拋投得分，南華初段打出6：0攻勢。滿貫李琪命中第2記三分，吳松峻快攻得分，勉強維持落後10分以內差距。蘇柏軒表現活躍，憑多元進攻手段助「紅軍」領先59：51進入最後一節。

決勝節初段兩軍爆發口角，「綠軍」眾將繼續奮戰，惠龍兒帶波快攻「一條龍」鋤樽，米勒送曾湛元「火鍋」，惟南華反擊快攻湊效，加上陳怡富外圍發炮，將比數拉開至71：53。滿貫叫停比賽調整，回場後連取5分，輪到南華利用暫停穩定局勢。滿貫嘗試收復失地未果，方誠義5犯離場，最終南華以77：64收下勝利。

數據方面，南華5人得分上雙，安德拉交出全隊最高的15分、外加19個籃板「雙雙」數據，曾湛元貢獻14分、8個籃板及12次助攻，葉耀邦亦取得11分12籃板。滿貫由惠龍兒轟全場最高的20分、另摘9個籃板，蔡再懃收穫13分，外援米勒今場看似缺乏進攻意欲，僅有4分進帳。

南華射手蘇柏軒下半場表現搶鏡，全場繳出11分成球隊勝利拼圖之一，「鬚刨」賽後透露：「開季前幾場比賽發揮較為一般，外圍手感低落，射波比較缺乏自信，自己作出很多調整，亦多得教練團和隊友信任，才能逐漸找回狀態。」此役打贏滿貫，蘇柏軒直言是關鍵的一場勝利，「今場勝利後成功鎖定（聯賽榜）第二名，希望能保持氣勢，下一場再贏永倫。」

「紅軍」曾於今季銀牌賽總決賽兩負永倫，與冠軍獎盃失之交臂，蘇柏軒認為球隊在聯賽開季至今磨合良好，並有朱亮等經驗大將帶領，「有信心能報上銀牌落敗之仇。」